Модернізація Patriot або Aegis: Україна і США обговорюють надання зброї від міжконтинентальних ракет

В України немає засобів, які здатні збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців, говорять у Генштабі. Patriot може не впоратися із таким завданням.

ПРО України не має зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети. Через це Україна обговорює зі Сполученими Штатами надання таких засобів. Про це виданню "Укрінформ" повідомили джерела у ЗСУ.

"В України немає засобів, які здатні збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців. Україна звернеться до США для передачі таких озброєнь", — повідомив неназваний співрозмовник видання.

Він додав, що може йтися про модернізацію Patriot або ж отримання американської багатофункціональної системи протиракетної оборони Aegis, яка призначена для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності.

За словами джерела, запуск експериментальних ракет ворогом — демонстраційний крок. Це відбувається для залякування та з метою показати рішучість своїх намірів.

Раніше в Defense Express заявили, що для того, щоб збивати такі російські ракети, Україні потрібно просити у США THAAD, яким недавно американці прикривали Ізраїль, оскільки Patriot створювався для збиття балістичних ракет малої дальності.

Також Фокус писав, що збивати міжконтинентальні ракети РС-26 "Рубеж" можуть тільки комплекси THAAD.

22 листопада голова ГУР Кирило Буданов заявив, що для удару по Дніпру РФ використала балістичну ракетну систему великої дальності "Кедр" та є носієм ядерної боєголовки. Ракета, яка була використана окупантами у без'ядерному варіанті, містила в собі шість блоків з суббоєприпасами.