Модернизация Patriot или Aegis: Украина и США обсуждают предоставление оружия от межконтинентальных ракет

У Украины нет средств, которые способны сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев, говорят в Генштабе. Patriot может не справиться с такой задачей.

ПРО Украины не имеет оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты. Поэтому Украина обсуждает с Соединенными Штатами предоставление таких средств. Об этом изданию "Укринформ" сообщили источники в ВСУ.

"У Украины нет средств, которые способны сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится к США для передачи таких вооружений", — сообщил неназванный собеседник издания.

Он добавил, что речь может идти о модернизации Patriot или же получении американской многофункциональной системы противоракетной обороны Aegis, которая предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

По словам источника, запуск экспериментальных ракет врагом — демонстрационный шаг. Это происходит для запугивания и с целью показать решительность своих намерений.

Ранее в Defense Express заявили, что для того, чтобы сбивать такие российские ракеты, Украине нужно просить у США THAAD, которым недавно американцы прикрывали Израиль, поскольку Patriot создавался для сбивания баллистических ракет малой дальности.

Также Фокус писал, что сбивать межконтинентальные ракеты РС-26 "Рубеж" могут только комплексы THAAD.

22 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что для удара по Днепру РФ использовала баллистическую ракетную систему большой дальности "Кедр" и является носителем ядерной боеголовки. Ракета, которая была использована оккупантами в безъядерном варианте, содержала в себе шесть блоков с суббоеприпасами.