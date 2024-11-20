Нужно что-то экзотичнее, чем Patriot: эксперт предположил, смогут ли ВСУ сбить РС-26 "Рубеж" РФ (видео)

Чтобы сбивать такие российские ракеты, Украине нужно просить у США THAAD, которым недавно американцы прикрывали Израиль, поскольку Patriot создавался для сбивания баллистических ракет малой дальности, говорит Иван Киричевский.

Ажиотаж вокруг возможного применения Россией межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж" является оправданным, поскольку в настоящее время неизвестно, есть ли у Украины средства сбивать эту воздушную угрозу, поскольку является открытым вопрос, есть ли у нас средства сбивать эту ракету. Об этом сказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо.

"У них эта РС-26 давно готова, в том плане, что это — отработанная разработка, которая успешно прошла испытания, как ни странно. РС-26 был готов к принятию на вооружение, если исходить из оценок самих россиян, еще в 2018 году. Он даже готовился к производству в рамках государственной программы вооружения РФ 2018-2025 годов. Только тогда, похоже, что Кремль решил выбрать другой проект по ракете средней дальности, который мы знаем как "Искандер-К", — сказал он.

По словам эксперта, летом этого года, когда в РФ заговорили о намерении развернуть производство ракет малой и средней дальности, это стало намеком, что они могут вспомнить и о РС-26 "Рубеж и его производстве.

"Тем более, что речь о малогабаритной межконтинентальной баллистической ракете, которая действительно по российскому замыслу должна иметь дальность пуска от 2000 до 6000 км", — отметил Киричевский.

По мнению эксперта, беспокойство относительно применения РФ РС-26 является вполне оправданным, поскольку в настоящее время неизвестно, имеет ли Украина средства, чтобы сбивать такие ракеты, поэтому Киев должен просить у Вашингтона что-то мощнее, чем Patriot.

"Patriot создавался для сбивания баллистических ракет малой дальности, как "Искандер". А здесь мы говорим о ракете средней дальности. Чтобы сбивать такие ракеты, нужно просить хотя бы THAAD, которым недавно американцы прикрывали Израиль. Или можно попросить еще более экзотическую вещь. Там есть два вида наземных пусковых установок в ВС США — под морскую зенитную ракету SM-6, которая очень дорогая, но предназначена сбивать баллистические ракеты средней дальности", — пояснил эксперт.

Напомним, что западные посольства в Украине с утра 20 ноября принялись предупреждать своих граждан о массированной воздушной атаке ВС РФ, а из-за угрозы ракетного удара некоторые из-за этого перешли на дистанционный режим работы.