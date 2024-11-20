Потрібно щось екзотичніше, ніж Patriot: експерт припустив, чи зможуть ЗСУ збити РС-26 "Рубеж" РФ (відео)

Щоб збивати такі російські ракети, Україні потрібно просити у США THAAD, яким недавно американці прикривали Ізраїль, оскільки Patriot створювався для збиття балістичних ракет малої дальності, говорить Іван Киричевський.

Ажіотаж навколо можливого застосування Росією міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубеж" є виправданим, оскільки на цей час невідомо, чи є у України засоби збивати цю повітряну загрозу. , оскільки є відкритим питання, чи є у нас засоби збивати цю ракету. Про це сказав військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо.

"У них ця РС-26 давно готова, в тому плані, що це — відпрацьована розробка, яка успішно пройшла випробування, як не дивно. РС-26 був готовий до прийняття на озброєння, якщо виходити із оцінок самих росіян, ще у 2018 році. Він навіть готувався до виробництва в межах державної програми озброєння РФ 2018-2025 років. Тільки тоді, схоже, що Кремль вирішив обрати інший проєкт по ракеті середньої дальності, який ми знаємо як "Іскандер-К", — сказав він.

За словами експерта, влітку цього року, коли в РФ заговорили про намір розгорнути виробництво ракет малої та середньої дальності, це стало натяком, що вони можуть згадати і про РС-26 "Рубеж і його виробництво.

"Тим більше, що мова про малогабаритну міжконтинентальну балістичну ракету, яка справді за російським задумом повинна мати дальність пуску від 2000 до 6000 км", — зауважив Киричевський.

На думку експерта, занепокоєння щодо застосування РФ РС-26 є цілком виправданим, оскільки на цей час невідомо, чи має Україна засоби, щоб збивати такі ракети, тому Київ має просити у Вашингтона щось потужніше, ніж Patriot.

"Patriot створювався для збиття балістичних ракет малої дальності, як "Іскандер". А тут ми говоримо про ракету середньої дальності. Щоб збивати такі ракети, потрібно просити хоча б THAAD, яким недавно американці прикривали Ізраїль. Або можна попросити ще більш екзотичну річ. Там є два види наземних пускових установок в ЗС США — під морську зенітну ракету SM-6, яка дуже дорога, але призначена збивати балістичні ракети середньої дальності", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що західні посольства в Україні від ранку 20 листопада заходилися попереджувати своїх громадян про масовану повітряну атаку ЗС РФ, а через загрозу ракетного удару деякі через це перейшли на дистанційний режим роботи.