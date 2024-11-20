Загроза актуальна, як і всі 1000 днів: в МЗС прокоментували закриття в Києві іноземних дипустанов

В українському МЗС зауважили, що постійно перебувають у контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз і нагадали, що загрози обстрілів з боку РФ вже стали щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

Західні посольства в Україні від ранку 20 листопада заходилися попереджувати своїх громадян про масовану повітряну атаку ЗС РФ, а через загрозу ракетного удару деякі через це перейшли на дистанційний режим роботи. В українському МЗС назвали такі заходи інформаційним нагнітанням. Про це йдеться в публікації Міністерства закордонних справ у фейсбук.

Так, наприклад, посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян негайно виїхати з України через Молдову і Польщу.

"У зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні, з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну. Зазначаємо, що для виїзду з України до Казахстану громадяни РК можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційним авіасполученням", — йшлося в повідомленні.

У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану нагадали про необхідність мати шенгенську візу, і що для в'їзду до Молдови вона не потрібна.

Офіційне представництво Іспанії в Україні тимчасово припинило роботу "через високу загрозу російських обстрілів". На сайті міністерства закордонних справ країни опубліковано рекомендацію не їздити в Україну "за жодних обставин".

"Рекомендується не їхати в Україну за жодних обставин. Ця рекомендація не має обов’язкової сили і функціонує лише як повідомлення чи порада. Держава не несе відповідальності за будь-які збитки або збитки, які можуть бути завдані людям або майну внаслідок дотримання, незнання або неуваги до рекомендацій, причому зазначена рекомендація не вважається назвою, яка покриває будь-яку претензію", — йдеться в повідомленні.

У дипвідомстві нагадали, що поїздка завжди здійснюється за рахунок туриста і "всі витрати, пов’язані з госпіталізацією, репатріацією поранених людей або транспортуванням трупів, несе особа", яка поїхала в іншу країну.

Також у МЗС Іспанії зауважили, що пільги соціального страхування не діють за кордоном, за винятком деяких країн Європейського Союзу та Європейської економічної зони через Європейську картку здоров’я.

Також США закрили своє посольство в Україні через ​​"загрозу комбінованої атаки дронами та ракетами, а не з посиленням ядерної риторики Росії. Про це NV повідомили у посольстві.

"Закриття посольства пов’язане з повітряними тривогами, включаючи підвищену можливу загрозу комбінованої атаки дронами та ракетами, як це траплялося останнім часом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, працюючи з нашими українськими партнерами", — зазначили у дипмісії.

Аналогічно вчинили посольства Італії, Іспанії та Греції. У зв'язку з небезпекою вони оголосили вихідний день.

Чутки про удар міжконтинентальною ракетою: що кажуть в МЗС України

В українському МЗС зауважили, що постійно перебувають у контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз і нагадали, що загрози обстрілів з боку РФ вже стали щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", — йдеться в повідомленні.

У МЗС закликали громадян зберігати пильність і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, що посольство США в Україні попередило американських громадян про ймовірну "значну повітряну атаку" російської армії 20 листопада. Дипустанову закрито, її співробітникам доручили перебувати в укриттях.