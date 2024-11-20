Угроза актуальна, как и все 1000 дней: в МИД прокомментировали закрытие в Киеве иностранных дипучреждений

В украинском МИД отметили, что постоянно находятся в контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны РФ уже стали ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

Западные посольства в Украине с утра 20 ноября принялись предупреждать своих граждан о массированной воздушной атаке ВС РФ, а из-за угрозы ракетного удара некоторые из-за этого перешли на дистанционный режим работы. В украинском МИД назвали такие меры информационным нагнетанием. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в фейсбук.

Так, например, посольство Казахстана в Украине призвало своих граждан немедленно выехать из Украины через Молдову и Польшу.

"В связи с частыми артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине, в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину. Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее — коммерческим авиасообщением", — говорилось в сообщении.

В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана напомнили о необходимости иметь шенгенскую визу, и что для въезда в Молдову она не нужна.

Официальное представительство Испании в Украине временно прекратило работу "из-за высокой угрозы российских обстрелов". На сайте министерства иностранных дел страны опубликована рекомендация не ездить в Украину "ни при каких обстоятельствах".

"Рекомендуется не ехать в Украину ни при каких обстоятельствах. Эта рекомендация не имеет обязательной силы и функционирует только как сообщение или совет. Государство не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые могут быть нанесены людям или имуществу вследствие соблюдения, незнания или невнимания к рекомендациям, причем указанная рекомендация не считается названием, которое покрывает любую претензию", — говорится в сообщении.

В дипведомстве напомнили, что поездка всегда осуществляется за счет туриста и "все расходы, связанные с госпитализацией, репатриацией раненых людей или транспортировкой трупов, несет лицо", которое поехало в другую страну.

Также в МИД Испании отметили, что льготы социального страхования не действуют за рубежом, за исключением некоторых стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны через Европейскую карту здоровья.

Также США закрыли свое посольство в Украине из-за "угрозы комбинированной атаки дронами и ракетами, а не с усилением ядерной риторики России. Об этом NV сообщили в посольстве.

"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышенную возможную угрозу комбинированной атаки дронами и ракетами, как это случалось в последнее время. Мы продолжаем следить за ситуацией, работая с нашими украинскими партнерами", — отметили в дипмиссии.

Аналогично поступили посольства Италии, Испании и Греции. В связи с опасностью они объявили выходной день.

Слухи об ударе межконтинентальной ракетой: что говорят в МИД Украины

В украинском МИД отметили, что постоянно находятся в контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны РФ уже стали ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", — говорится в сообщении.

В МИД призвали граждан сохранять бдительность и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, что посольство США в Украине предупредило американских граждан о вероятной "значительной воздушной атаке" российской армии 20 ноября. Дипучреждение закрыто, его сотрудникам поручили находиться в укрытиях.