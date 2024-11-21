Сбивать межконтинентальные ракеты РС-26 "Рубеж" могут только комплексы THAAD: что о них известно

По словам журналистов, ЗРК Patriot не помогут сбить российские ракеты РС-26 "Рубеж", так как их создавали для противостояния ракетам малой дальности.

Украинские эксперты предупреждают, что сбивать российские межконтинентальные ракеты РС-26 "Рубеж" могут только американские комплексы THAAD, которые используются для прикрытия Израиля. Фокус собрал данные о характеристиках этих ракет.

Patriot не помогут сбить ракеты РС-26 "Рубеж", так как их создавали для противостояния ракетам малой дальности.

Американский противоракетный комплекс THAAD подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата целей средней дальности или авиации разрабатывался для уничтожения ракет короткого, среднего радиуса действия и межконтинентальных баллистических ракет.

У перехватчиков THAAD нет боеголовок, вместо них используется концепция т.н. "кинетического перехвата". Эти комплексы находятся на вооружении армий ОАЭ, Израиля, Румынии и Южной Кореи.

Характеристики комплексов THAAD

Пусковая установка THAAD Фото: Wikimedia Commons

тип — мобильная противобаллистическая ракетная система;

на вооружении — с 2008 года;

разработчик — Lockheed;

компания-производитель — Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

цена комплекса THAAD — 1,25 млрд долларов за батарею;

цена ракеты THAAD — 12,6 млн долларов за ракету;

вес — 900 кг;

длина — 6,17 м;

операционный радиус — 200 км;

высота полета — 150 км;

максимальная скорость — 10 000 км/ч;

система наведения — инфракрасная головка самонаведения на основе антимонида индия;

транспорт — TEL.

Напомним, что по словам старшего аналитика по вопросам стратегической политики Малколма Дэвиса, запуском по Украине межконтинентальной баллистической ракеты, с которой были сняты ядерные боеголовки, РФ предупредила Запад.

Также сообщалось, что, по данным Defense Express, РФ могла провести репетицию ядерного удара, запустив по Украине ракету РС-26 "Рубеж".