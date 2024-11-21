Репетиция ядерного удара: РФ могла запустить по Украине ракету РС-26 "Рубеж", — Defense Express

По словам аналитиков, учитывая, что ракета РС-26 "Рубеж" предназначена для доставки оружия массового поражения, это означает, что РФ провела демонстрацию возможности ядерного удара.

В комбинированной атаке по Украине утром 21 ноября использовались семь крылатых ракет Х-101, которые запускались с Ту-95МС. Из них шесть сбили. Кроме того, из Астраханской области РФ запустили межконтинентальную баллистическую ракету, тип которой не указывается. Об это сообщает Defense Express.

Накануне, 21 ноября публиковались сообщения об угрозе применения вражескими войсками баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

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Украинские аналитики обратили внимание на то, что командование сообщило о сбитых 6 из 7 крылатых ракетах. Также отмечалось, что "по другим ракетам — без существенных последствий".

"Учитывая, что РС-26 "Рубеж", а тем более межконтинентальные баллистические ракеты (например, "Тополь" или "Ярс"), предназначены для доставки оружия массового поражения, это означает лишь то, что РФ провела демонстрацию возможности ядерного удара", — говорится в публикации.

Поставить на условный "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" конвенционную боевую часть теоретически возможно, но практического смысла в этом нет из-за огромной стоимости этих ракет. Особенно в условиях, когда большая часть целей в Украине находится в радиусе действия российских ОТРК "Искандер" и других средств поражения.

Ракета РС-26 "Рубеж"

Аналитики отмечают, что у абсолютного большинства российских дальнобойных ракет может быть ядерная оснастка. В том числе "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102 и многие другие — средней или межконтинентальной дальности против Украины даже для нанесения ядерного удара.

Враг уже применял крылатые ракеты Х-55 с массогабаритными макетами ядерных зарядов. Поэтому вполне возможно, что запущенная российская баллистическая ракета была оснащена имитаторами боевых блоков.

Ракета РС-26 "Рубеж"

Остается также под вопросом, были ли предупреждения о пуске ракеты и его направлении со стороны Соединенных Штатов. Анонсирование таких запусков является обязательным условием для предотвращения срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении и запуске ракет в ответ по сценарию встречного ядерного удара.

Напомним, что 20 ноября эксперт Иван Киричевский предположил, смогут ли ВСУ сбить ракету РС-26 "Рубеж". По его словами, для этого нужно что-то поэкзотичнее, чем ЗРК Patriot.

Накануне, 20 ноября украинские аналитики также разбирались в том, есть ли у США аналог ракеты РС-26 "Рубеж", которые могут использовать для обстрелов Украины.