Репетиція ядерного удару: РФ могла запустити по Україні ракету РС-26 "Рубеж", — Defense Express

За словами аналітиків, враховуючи, що ракета РС-26 "Рубеж" призначена для доставлення зброї масового ураження, це означає, що РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару.

У комбінованій атаці по Україні вранці 21 листопада використовували сім крилатих ракет Х-101, які запускали з Ту-95МС. З них шість збили. Крім того, з Астраханської області РФ запустили міжконтинентальну балістичну ракету, тип якої не вказується. Про це повідомляє Defense Express.

Напередодні, 21 листопада публікувалися повідомлення про загрозу застосування ворожими військами балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж".

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Українські аналітики звернули увагу на те, що командування повідомило про збиті 6 із 7 крилатих ракет. Також зазначалося, що "по інших ракетах — без суттєвих наслідків".

"З огляду на те, що РС-26 "Рубеж", а тим паче міжконтинентальні балістичні ракети (наприклад, "Тополь" або "Ярс"), призначені для доставлення зброї масового ураження, це означає лише те, що РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару", — ідеться в публікації.

Поставити на умовний "Рубіж", "Тополь" або "Ярс" конвенційну бойову частину теоретично можливо, але практичного сенсу в цьому немає через величезну вартість цих ракет. Особливо в умовах, коли більша частина цілей в Україні перебуває в радіусі дії російських ОТРК "Іскандер" та інших засобів ураження.

Ракета РС-26 "Рубеж"

Аналітики зазначають, що в абсолютної більшості російських далекобійних ракет може бути ядерне оснащення. Зокрема "Іскандер", "Кинджал", крилаті ракети типу Х-55 і Х-102 і багато інших — середньої або міжконтинентальної дальності проти України навіть для завдання ядерного удару.

Ворог уже застосовував крилаті ракети Х-55 з масогабаритними макетами ядерних зарядів. Тому цілком можливо, що запущена російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків.

Ракета РС-26 "Рубеж"

Залишається також під питанням, чи були попередження про запуск ракети та його напрямок з боку Сполучених Штатів. Анонсування таких запусків є обов'язковою умовою для запобігання спрацьовуванню системи попередження про ракетний напад і запуску ракет у відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару.

Нагадаємо, що 20 листопада експерт Іван Киричевський припустив, чи зможуть ЗСУ збити ракету РС-26 "Рубеж". За його словами, для цього потрібно щось поекзотичніше, ніж ЗРК Patriot.

Напередодні, 20 листопада, українські аналітики також розбиралися в тому, чи є у США аналог ракети РС-26 "Рубіж", які можуть використовувати для обстрілів України.