"Долетить до Києва за 8-10 хвилин". Чи наважиться РФ вдарити ракетою РС-26 "Рубеж"

Загрози "значної" ракетної атаки Росії, закриття кількох посольств в Україні породили хвилю чуток про швидкий удар ракетою РС-26 "Рубеж". Опитані Фокусом військові аналітики вважають, що ймовірність вильоту міжконтинентальної балістики вкрай висока. Знищити снаряд може система THAAD, якої немає в українських підрозділів ППО.

Закриття посольств низки західних країн у Києві на тлі загрози "значної" ракетної атаки армії Росії 20 листопада викликало хвилю чуток про ймовірний пуск по Україні балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж".

OSINT-аналітики пишуть у соцмережі Х, що Росія випробує в Україні міжконтинентальну балістичну ракету зі "звичайною боєголовкою". Тестовий запуск можливий з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області. Відстань від Києва до російського регіону приблизно 1300 кілометрів.

Ракету "Рубеж" оснащено новими керованими блоками для прориву систем протиракетної оборони

До моменту публікації матеріалу офіційних даних, що підтверджують загрозу пуску РС-26 "Рубеж", не було.

Російський проєкт рухомого ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж" — це розвиток проєкту РС-24 "Ярс". "Рубеж" оснащений новими керованими бойовими блоками для прориву систем протиракетної оборони і призначений для доставки ядерних зарядів.

У відкритих джерелах сказано, що ракета уражає цілі на відстані до 6000 кілометрів. Маса її фугасної частини — 1,2 тонни, що еквівалентно трьом "Іскандерам-М".

Розробив РС-26 "Рубеж" Московський інститут теплотехніки, як і ракети "Темп-2С", "Пионер", "Тополь" і "Ярс", а виробляють снаряди на Воткинському заводі. Перший пуск ракети "Рубеж" відбувся у вересні 2011 року. Подальші випробування проводилися на полігонах Плесецьк, Капустин Яр і Сари-Шаган до 2015 року. У 2018 році ракету виключили з програми озброєння до 2027 року.

У разі пуску ракета РС-26 "Рубеж" долетить до Києва за 8-10 хвилин, каже Фокусу колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, експерт у галузі ППО Ігор Романенко. Питання в тому, чи впораються з небезпекою поставлені Заходом системи ЗРК Patriot SAMP-T.

"У конвенційному плані маємо справу з неядерною зброєю. Сама по собі ракета набагато потужніша за звичайну балістику, але фахівці ППО навчилися "Кинджали" збивати. Тепер з'явилася нова ракета, росіяни хочуть впливати з її допомогою на "центри прийняття рішень" в Україні. Імовірність пуску з урахуванням глобальної обстановки висока", — пояснює аналітик.

Не виключає варіант удару ракетою РС-26 "Рубеж" по Україні і військовий експерт Павло Нарожний. Основна боєголовка може розділитися на частини, кожна з них важитиме понад 100 кілограмів, що спричинить значний удар по площах. Фугасну частину використовувати нераціонально: сильний локальний вибух здатний зруйнувати житловий будинок, а не важливі цілі.

"Зруйнувати Генштаб ЗСУ, наприклад, не вийде. Будівля витримає і ядерний удар", — упевнений Нарожний.

Українські засоби ППО не зможуть збити ракету у верхніх шарах атмосфери, для цього потрібні системи THAAD, передача яких навіть не обговорювалася. Бойові частини може збивати комплекс Patriot, додає він.

Загроза удару РС-26 "Рубеж" може тривати кілька днів

Варто зазначити, що російське військове командування може вдатися до тактики розгону паніки та істерії. На думку голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, зараз це відбувається в інформаційному просторі на тлі закриття іноземних посольств.

Українцям він радить спланувати час, підготувати безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих місць можна дістатися. Також важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, Повітряних Сил.

"Що стосується паніки, яку намагаються підігрівати — ще раз уточню, що Росія готувалася до обстрілів і це частина війни. Плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є і буде", — пише він в Telegram.

Моніторингові канали вже попереджають про ймовірність завдавання удару з російської Астрахані. Загроза може тривати не тільки 20 листопада, а й наступні дні.

"Можливо, це присвячено дозволу на застосування ракет комплексу ATACMS. Балістичні та аеробалістичні ракети летять швидко, їх важко виявити. Ті, хто пережив подібні удари, знають, наскільки це серйозно. Під час оголошення повітряних тривог, особливо якщо є загроза балістичних ракет, слід негайно сховатися за найближчою товстою стіною", — зауважили фахівці.

Ігор Романенко вважає, що Росія першою почала ескалацію у війні, запросивши регулярні війська КНДР. Відповідь ракетами ATACMS від Заходу цілком справедлива.

"Наразі Москва пропонує забути про введення північнокорейської армії і вважає ескалацією обстріл американськими ракетами арсеналу в Брянській області. Не варто потрапляти на виверти пропагандистів", — підкреслює він.

Росія в очах світової спільноти після удару ракетою РС-26 "Рубеж" по столиці України не виправдається цілями, помилками та іншими аргументами. Застосування зброї масового ураження по цивільних неодмінно викличе відповідь цивілізованого світу, акцентує Павло Нарожний.

Фокус раніше писав, чому українське військове командування не поспішає вводити додаткові попередження про загрозу ракетного удару РФ по Києву. Київська міська військова адміністрація радить іти в укриття, якщо лунає сигнал повітряної тривоги.

Військова розвідка України раніше повідомляла, що станом на 11 листопада на озброєнні армії РФ було близько 300 крилатих ракет Х-101. Виробництво не зупинялося, щомісяця Росія може отримувати кілька десятків одиниць цих снарядів.