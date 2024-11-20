"Долетит до Киева за 8-10 минут". Осмелится ли РФ ударить ракетой РС-26 "Рубеж"

Угрозы "значительной" ракетной атаки России, закрытие нескольких посольств в Украине породили волну слухов о скором ударе ракетой РС-26 "Рубеж". Опрошенные Фокусом военные аналитики считают, что вероятность вылета межконтинентальной баллистики крайне высока. Уничтожить снаряд может система THAAD, которой нет у украинских подразделений ПВО.

Закрытие посольств ряда западных стран в Киеве на фоне угрозы "значительной" ракетной атаки армии России 20 ноября вызвало волну слухов о вероятном пуске по Украине баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

OSINT-аналитики пишут в соцсети Х, что Россия испытает в Украине межконтинентальную баллистическую ракету с "обычной боеголовкой". Тестовый запуск возможен с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Расстояние от Киева до российского региона примерно 1300 километров.

Ракета "Рубеж" оснащена новыми управляемыми блоками для прорыва систем противоракетной обороны

К моменту публикации материала официальных данных, подтверждающих угрозу пуска РС-26 "Рубеж", не было.

Российский проект подвижного ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж" — это развитие проекта РС-24 "Ярс". "Рубеж" оснащен новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва систем противоракетной обороны и предназначен для доставки ядерных зарядов.

В открытых источниках сказано, что ракета поражает цели на расстоянии до 6000 километров. Масса ее фугасной части — 1,2 тонны, что эквивалентно трем "Искандерам-М".

Разработал РС-26 "Рубеж" Московский институт теплотехники, как и ракеты "Темп-2С", Пионер", "Тополь" и "Ярс", а производятся снаряды на Воткинском заводе. Первый пуск ракеты "Рубеж" состоялся в сентябре 2011 года. Дальнейшие испытания проводились на полигонах Плесецк, Капустин Яр и Сары-Шаган до 2015 года. В 2018 году ракету исключили из программы вооружения до 2027 года.

В случае пуска ракета РС-26 "Рубеж" долетит до Киева за 8-10 минут, говорит Фокусу бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, эксперт в области ПВО Игорь Романенко. Вопрос в том, справятся ли с опасностью поставленные Западом системы ЗРК Patriot SAMP-T.

"В конвенционном плане имеем дело с неядерным оружием. Сама по себе ракета намного мощнее обычной баллистики, но специалисты ПВО научились "Кинжалы" сбивать. Теперь появилась новая ракета, россияне хотят влиять с ее помощью на "центры принятия решений" в Украине. Вероятность пуска с учетом глобальной обстановки высокая" , — объясняет аналитик.

Не исключает вариант удара ракетой РС-26 "Рубеж" по Украине и военный эксперт Павел Нарожный. Основная боеголовка может разделиться на части, каждая из них будет весить более 100 килограмм, что вызовет значительный удар по площадям. Фугасную часть использовать нерационально: сильный локальный взрыв способен разрушить жилой дом, а не важные цели.

"Разрушить Генштаб ВСУ, к примеру, не выйдет. Здание выдержит и ядерный удар", — уверен Нарожный.

Украинские средства ПВО не смогут сбить ракету в верхних слоях атмосферы, для этого нужны системы THAAD, передача которых даже не обсуждалась. Боевые части может сбивать комплекс Patriot, добавляет он.

Угроза удара РС-26 "Рубеж" может длиться несколько дней

Стоит отметить, что российское военное командование может прибегнуть к тактике разгона паники и истерии. По мнению главы Центра противодействии дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, сейчас это происходит в информационном пространстве на фоне закрытия иностранных посольств.

Украинцам он советует спланировать время, подготовить безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих мест можно добраться. Также важно следить за официальными сообщениями, в частности, Воздушных Сил.

"Что касается паники, которую пытаются подогревать — еще раз уточню, что Россия готовилась к обстрелам и это часть войны. Планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет", — пишет он в Telegram.

Мониторинговые каналы уже предупреждают о вероятности нанесения удара из российской Астрахани. Угроза может продлиться не только 20 ноября, но и последующие дни.

"Возможно, это посвящено разрешению на применение ракет комплекса ATACMS. Баллистические и аэробаллистические ракеты летят быстро, их тяжело выявить. Пережившие подобные удары знают, насколько это серьезно. При объявлении воздушных тревог, особенно если есть угроза баллистических ракет, следует немедленно укрыться за ближайшей толстой стеной", — заметили специалисты.

Игорь Романенко полагает, что Россия первой начала эскалацию в войне, пригласив регулярные войска КНДР. Ответ ракетами ATACMS от Запада вполне справедливый.

"Сейчас Москва предлагает забыть о вводе северокорейской армии и считает эскалацию обстрелы американскими ракетами арсенала в Брянской области. Не стоит попадаться на уловки пропагандистов", — подчеркивает он.

Россия в глазах мирового сообщества после удара ракетой РС-26 "Рубеж" по столице Украины не оправдается целями, ошибками и прочими доводами. Применение оружия массового поражения по гражданским непременно вызовет ответ цивилизованного мира, акцентирует внимание Павел Нарожный.

Фокус ранее писал, почему украинское военное командование не спешит вводить дополнительные предупреждения об угрозе ракетного удара РФ по Киеву. Киевская городская военная администрация советует идти в укрытие, если раздается сигнал воздушной тревоги.

Военная разведка Украины ранее сообщала, что по состоянию на 11 ноября на вооружении армии РФ было около 300 крылатых ракет Х-101. Производство не останавливалось, каждый месяц Россия может получать несколько десятков единиц данных снарядов.