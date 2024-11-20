Угроза "значительного" ракетного удара от РФ: будет ли в Киеве выходной 20 ноября

Западные посольства в Украине активно предупреждают своих граждан о массированной воздушной атаке российской армии 20 ноября. Тем временем украинское военное командование не спешит заявлять о повышенной опасности и рекомендует прислушиваться к сигналам тревог.

Посольство США в Украине предупредило американских граждан о вероятной "значительной воздушной атаке" российской армии 20 ноября. Дипучреждение закрыто, его сотрудникам поручили находиться в укрытиях. Аналогично поступили посольства Италии, Испании и Греции: в связи с опасностью они объявили выходной день.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО говорили о накоплении россиянами запасов ракет Х-101, "Калибров" и баллистических снарядов на серию массированных ударов по Украине. Стратегическая авиация и подлодки готовы выполнять боевые задачи.

Тем временем Киевская городская военная администрация (КГВА) не спешит вводить дополнительные предупреждения для украинцев об угрозе ракетного удара по столице.

"Мы в таких условиях (постоянных ракетных ударов и воздушных тревог. — Ред.) живем уже почти три года. Как вы видите возможность дополнительных оповещений граждан? Звучат регулярно сигналы воздушных тревог в случае угроз, это прямое оповещение об опасности. Нужно идти в укрытие", — сообщил Фокусу спикер КГВА Михаил Шаманов.

По его словам, предупреждение о повышенной опасности имеется в приложении "Киев Цифровой". Рекомендаций от военного командования предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности о необходимости сделать 20 ноября выходным днем не поступало.

"На данный момент таких вводных мы не получали", — добавил спикер КГВА.

Отметим, что подобное предупреждение посольства США публикуется впервые с начала большой войны России с Украиной. Киев и большинство городов Украины регулярно подвергаются воздушным атакам оккупантов, но американские и европейские дипломаты до этого работали в обычном режиме.

Сообщения дипведомств последовали через день после того, как ВСУ нанесли удар поставленными США ракетами ATACMS по арсеналу материально-технического обеспечения ВС РФ в Брянской области.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения посольства США о возможном мощном авиаударе по Киеву, заявил, что данный вопрос "связан с ходом специальной военной операции" и относится к исключительной прерогативе Минобороны РФ.

Заметим, что в последние недели войска РФ усилили атаки ракетами и беспилотниками на украинские города. Удары приходятся на Киев, Одессу, Харьков и другие регионы. Мощную атаку по энергетическим объектам оккупанты устроили 17 ноября, запустив 120 ракет и 90 дронов.

Прилеты зафиксировали в Киеве, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Запорожье, в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской и других областях. В результате атаки в Одессе на несколько дней исчезли свет, вода и отопление. Проблемы с подачей электричества были и в Киеве.

Фокус ранее писал, что у ВСУ могло остаться не более 50 высокоточных ракет ATACMS. По данным Forbes, в 2024 году было совершено не менее восьми атак данным типом ракет, в большинстве случаев применялся не один снаряд.

Западные военные эксперты уверены, что использование ракет ATACMS и Storm Shadow существенно изменят тактику ведения войны. Угроза ударов на расстоянии до 300 км вынудит россиян переместить глубже в тыл аэродромы, логистические и командные центры.