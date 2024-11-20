"Очень разрушительный сезон": у Украины могло остаться менее 50 ракет ATACMS, — Forbes

По словам журналистов, вполне вероятно, что Дональд Трамп после инаугурации отменит разрешение на удары американским оружием вглубь РФ, поэтому Украине стоит полагаться на боеприпасы отечественного производства.

У Украины могло остаться не более 50 высокоточных ракет дальнего радиуса действия американского производства ATACMS. Об этом пишет Forbes.

"В украинском арсенале, вероятно, осталось не так много ATACMS дальностью 190 миль. Вполне возможно, что было только две поставки старых ракет 1990-х годов: одна в конце 2023 года, а другая — в марте. Вместе эти две поставки могли включать менее 50 ATACMS", — говорится в материале.

Журналисты также напомнили, что за последний год Вооруженные силы Украины совершили не менее восьми атак с применением ATACMS, в большинстве из которых применяли не одну ракету. Поэтому первые две партии ATACMS могут иссякнуть довольно быстро.

"Не стоит ожидать настоящей грозы ATACMS теперь, когда Украине разрешили шире применять ракеты. Ожидайте ракетных ударов по критически важным целям, таким как склады снабжения и военно-воздушные базы в Курске и его окрестностях в течение следующих недель", — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что в ближайшее время можно ожидать две вещи:

у Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может уменьшить или даже прекратить американскую помощь Украине;

одновременно с этим Трамп отменит разрешение на применение Украиной оружия американского производства по целям в России.

Это не будет означать конец украинских ударов вглубь России, ведь Киев разрабатывает собственные крылатые и баллистические ракеты, которые может и будет применять без предварительного разрешения.

Однако высокоточность ATACMS делает их, по мнению журналистов, "уникально эффективными", что было продемонстрировано во время атаки на арсенал боеприпасов в Брянске, которое может перекрыть поставки снарядов российским и северокорейским войскам в Курской области.

"Украина должна наслаждаться коротким и очень разрушительным сезоном применения ATACMS, прежде чем ракеты закончатся, политика войны изменится и украинские войска должны больше полагаться на боеприпасы местного производства", — подытожили авторы материала.

Напомним, 19 ноября Украина впервые ударила по территории России американскими ракетами ATACMS.

В этот же день Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что всего было запущено 8 ракет, шесть из которых достигли поставленной цели.