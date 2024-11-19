ATACMS защитят Украину от воздушных атак и поддержат ВСУ под Курском, — Reuters

Киеву предоставили разрешение наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами, что должно помочь стабилизировать фронт и сократить давление на Силы обороны Украины.

Вашингтон предоставил США ракеты ATACMS для ударов по российским целям на территории Курской области, где продолжается операция ВСУ. Об этом сообщает Reuters.

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Решение приняли после продолжительных призывов Киева, т.к. Украина не могла атаковать российские военные объекты внутри РФ из-за ограничений на применение американского оружия.

По словам аналитиков, это решение может помочь Украине удержать важную стратегическую территорию, вместе с тем оно не изменит ход войны в силу того, что у России было время, чтобы усилить свою оборону.

Также под вопросом, хватит ли имеющегося количества ракет ATACMS в Украине для достижения значительных результатов на поле боя. Поддержка других западных партнеров, например Великобритании и Франции, еще не была четко определена. Среди прочего, в том, что касается предоставления других разновидностей вооружений, что также может сказаться на балансе сил на фронте.

Вместе с тем в РФ уже заявили, что эти удары воспримут в качестве эскалации конфликта и посчитают поводом для более прямого участия США в боестолкновениях.

Напомним, что, по данным комендатуры ВСУ, россияне изменили тактику штурмов в Курской области и теперь атакуют ночью.

Также сообщалось, что около 90 дронов типа "Шахед" атаковали Украину. В регионах есть разрушения и жертвы.