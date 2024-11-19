Атакуют ночью: россияне изменили тактику штурмов в Курской области, — комендатура ВСУ

Противник пытается вклиниваться в оборону ВСУ, а затем расширяет плацдармы. В то же время под удар российской армии попадает и гражданское население.

Российские подразделения изменили тактику ведения боевых действий в Курской области, начав активно атаковать украинские позиции ночью. Об этом сообщил 19 ноября представитель комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Дмитрашковского, враг теперь концентрирует свои усилия в ночное время суток.

"Враг постоянно атакует, маневрирует, и несколько изменилась его тактика. Он начинает работать не рано утром, как это было, а начинает с ночи. Колонны выдвигаются ночью и пытаются вклиниться в оборону ВСУ, а затем противник расширяет плацдармы", — рассказал спикер.

Дмитрашковский отметил, что помимо нанесения ударов, в том числе и авиационных, по позициям украинских войск, ВС РФ постоянно бьет по мирному населению. На сегодняшний день полностью уничтожены по меньшей мере четыре села в Курской области — Свердликово, Лебедевка, Дарьино и Малая Локня. Население из этих населенных пунктов эвакуировано, однако в них проживают еще несколько человек.

Суджа также постоянно находится под обстрелом, добавил спикер. Причем удары все ближе к тем местам, где укрываются гражданские, которые переселяются из уничтоженных поселков.

Ранее сообщалось, что на прошлой недели российская армия предприняла широкомасштабное контрнаступление в Курской области, сосредоточив на этом направлении около 50 тысяч военнослужащих, включая значительное количество военных из Северной Кореи.

Однако, как сообщил полковник Вадим Мысник, Силы оборону сдерживают штурмы россиян, нанося ощутимый ущерб атакующим подразделениям ВС РФ.