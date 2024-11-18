"Враг получает по зубам": Силы обороны под Курском наносят ощутимый ущерб ВС РФ (видео)

Полковник Вадим Мысник отметил, что в последнее время даже российские пропагандисты не говорят об успехах на Курском направлении, где Силы обороны продолжают отражать накаты вражеской пехоты.

Погодные условия в Курской области ограничивают использование вражеских FPV-дронов и разведывательных аппаратов. Несмотря на это, противник в боях под Курском продолжает предпринимать попытки штурмов, но Силы оборону сдерживают штурмы россиян, нанося ощутимый ущерб атакующим подразделениям ВС РФ. Об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал представитель оперативно-тактической группы "Северск" полковник Вадим Мысник.

Ситуация на данном направлении остается напряженной. Силы обороны продолжают контролировать ситуацию как на самом Курском направлении, так и осуществляют прикрытие границы, где россияне пытаются проводить диверсионные операции.

По словам спикера, противник в боях под Курском применяет устоявшуюся тактику: при наличии техники она используется в атаках, а в случае ее утраты в бой направляются небольшие группы пехоты. Однако тактика массированных штурмов или "накатов" не дает ожидаемого эффекта.

"За последние дни даже российские пропагандисты не определили, что у них есть успех. Враг здесь получает по зубам, и у них ничего не получается", — сказал Мысник.

Также полковник добавил, что северные рубежи остаются местом активных действий диверсионно-разведывательных групп противника. Но Силы обороны обладают резервами с соответствующей подготовкой, чтобы купировать подобные угрозы на данном направлении.

"Мы не даем врагу активно применять ДРГ, хотя он такие попытки не оставляет", — отметил Мысник.

Москва стремится вернуть контроль

Журналисты The Washington Post в недавней публикации сообщили, что в последние дни боевые действия в Курской области приобрели особую ожесточенность. Россия стремится к закреплению своих территорий, чтобы в рамках возможного мирного переговорного процесса обсуждалась только украинская территория.

"Выбор времени, похоже, демонстрирует что Кремль понимает то, какую роль Курской области может сыграть в будущих переговорах: Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что предметом обсуждения будет только украинская земля", — говорится в материале.

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Возможное поражение станет не только проблемой Украины: капитан ВСУ предупредил Запад (фото)

Ранее сообщалось, что ВС РФ сосредоточили под Курском около 50 тысяч военнослужащих, включая значительное количество военных из Северной Кореи. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, новая волна наступательных операций РФ представляет собой серьезную угрозу украинским позициям, так как противник собрал наиболее боеспособные подразделения.

Издание Forbes 13 ноября сообщило, что в боях под Курском Вооруженные силы РФ несут колоссальные потери как среди техники, так и среди личного состава.