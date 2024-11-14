Возможное поражение станет не только проблемой Украины: капитан ВСУ предупредил Запад (фото)

В ВСУ ожидают, что бои в Курской области в ближайшие дни станут интенсивнее. Вдоль основного маршрута снабжения уже разворачивают километры колючей проволоки, роют бункеры, если придется отходить.

Украинский командир с позывным "Гений", который прежде руководил организацией, помогающей детям, указывает на недостаток в Украине солдат и техники. Он также скептически высказывается о возможной сделке избранного президента США Дональда Трампа с РФ и ждет интенсивных боестолкновений в Курской области. Об этом пишет Sky News.

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Командир батальона 47 ОМБр Александр Ширшин сообщил, что примерно за 10 км от границы с Россией это отборное штурмовое подразделение перебросили из восточной части Донбасса в поддержку украинских сил.

Александр Ширшин Александр Ширшин Александр Ширшин

По словам капитана, среди множества сложностей, с которыми приходится сталкиваться военным, недостаток пехоты становится критической проблемой.

Раньше он руководил организацией, помогающей детям на востоке страны.

Он считается одним из лучших полевых командиров страны, который не боится высказывать свои взгляды.

БМП Bradley

Замаскированный американский Bradley

Среди прочего, он считает Bradley — лучшей машиной, которой когда-либо пользовался. Эти БМП настолько хороши, что позволяют украинской армии продолжать сопротивление превосходящим силам ВС РФ.

"Почти вся наша работа на поле боя — это взаимодействие пехоты с Bradley. Поэтому мы используем ее для эвакуации, для перемещения людей из одного места в другое, а также для огневого прикрытия. Машина очень безопасная с очень хорошими характеристиками", — отметил он.

Украине не хватает людей и оружия, к этому добавляется запрет на запуск дальнобойных ракет по территории России. Если еще избранный президент США Дональд Трамп прекратит поставки военной помощи, украинцы проиграют — все просто, говорится в публикации.

"У нас не хватает оружия, у нас не хватает артиллерии, у нас не хватает пехоты, и поскольку миру плевать на справедливость, и они не хотят закончить войну нашей победой, они боятся России. Мне жаль, но они напуганы, они напуганы, и это неправильный путь", — отметил военнослужащий.

К возможной сделке с Россией он относится скептически.

"Наш враг понимает только язык силы. И вы не можете закончить войну за 24 часа или в течение года без жестких решений, без борьбы, так что это невозможно. Это просто разговоры без результатов", — отметил он в комментарии журналистам.

Возможное поражение — не только проблема Украины

Украинские военные ожидают, что ожесточенные бои в Курской области в ближайшие дни станут еще интенсивнее.

Вдоль основного маршрута поставок в Курской области рабочие уже строят новые оборонительные позиции — разворачивают километры колючей проволоки и роют бункеры для украинской армии, если придется отходить.

Колючая проволока в Сумской области Фото: Sky News

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Командир и бойцы его подразделения реалистично говорят о том, что остальной мир устал поддерживать Украину, но также высказывают намерение сражаться до последнего, если понадобится.

"Если посмотреть на это широко, мы должны понять, что наше поражение будет не только нашей проблемой, но и всего мира", — отметил он.

Напомним, что бойцы ВСУ разбили колонну бронетехники РФ под Курахово на Leopard 2.

Также сообщалось, что Lockheed Martin показала новую систему, которая в четыре раза мощнее HIMARS.