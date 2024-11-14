Lockheed Martin показала новую систему, которая в четыре раза мощнее HIMARS (фото)

Новая система отличается универсальностью и может быть платформой для запуска широкого спектра ракет, таких как GMLRS, ATACMS и PrSM.

Американская корпорация Lockheed Martin представила концепт наземной ракетной установки, которая способна запускать до 20 управляемых реактивных снарядов GMLRS калибра 227-мм. Это существенно больше по сравнению с высокомобильной артиллерийской ракетной системой M142 HIMARS, которая может нести лишь шесть таких ракет. Об этом 13 ноября сообщили обозреватели The War Zone.

Новая пусковая установка, разработанная на базе грузовика 10×10 MKR18 LVSR, продемонстрирована на саммите Human-Machine Integration Summit IV и ориентирована на расширение возможностей ударного вооружения, включая перехватчики класса "земля-воздух" и баллистические ракеты малой дальности.

Фото: X (Twitter)

Концепция разработана для обеспечения значительной огневой мощи и гибкости применения. Среди ключевых возможностей:

Ракеты GMLRS, ATACMS и PrSM . Пусковая установка может использовать весь спектр боеприпасов семейства MLRS от Lockheed Martin, в том числе управляемые ракеты GMLRS, баллистические ракеты ближнего радиуса действия PrSM и тактические ракеты ATACMS. Каждая капсула вмещает до шести ракет GMLRS, двух PrSM или одной ATACMS.

. Пусковая установка может использовать весь спектр боеприпасов семейства MLRS от Lockheed Martin, в том числе управляемые ракеты GMLRS, баллистические ракеты ближнего радиуса действия PrSM и тактические ракеты ATACMS. Каждая капсула вмещает до шести ракет GMLRS, двух PrSM или одной ATACMS. Универсальность применения . Помимо ракетных систем, пусковая установка совместима с различными перехватчиками, включая варианты PAC-3, применяемые в зенитно-ракетных комплексах Patriot и разработанные для запуска из универсальных пусковых установок MK 41 VLS. Lockheed Martin также рассматривает возможность интеграции ракет для защиты от воздушных угроз, таких как система Enduring Shield, которая использует перехватчики AIM-9X Sidewinder и может быть дооснащена более современными ракетами AMRAAM.

. Помимо ракетных систем, пусковая установка совместима с различными перехватчиками, включая варианты PAC-3, применяемые в зенитно-ракетных комплексах Patriot и разработанные для запуска из универсальных пусковых установок MK 41 VLS. Lockheed Martin также рассматривает возможность интеграции ракет для защиты от воздушных угроз, таких как система Enduring Shield, которая использует перехватчики AIM-9X Sidewinder и может быть дооснащена более современными ракетами AMRAAM. Перспективы для гиперзвуковых разработок. Пусковая установка на базе LVSR ранее использовалась для испытаний гиперзвуковой ракеты OpFires, которая отличается большими габаритами и высокой дальностью поражения. Lockheed Martin и DARPA продолжают развивать эту программу, повышая боеспособность гиперзвуковых систем.

Фото: X (Twitter)

Обозреватели отмечают, что, в отличие от HIMARS, разрабатываемой для оперативной мобильности и быстрой переброски, новая пусковая установка ориентирована на создание более мощной огневой позиции с возможностью обеспечения комплексной обороны. Платформа также может быть интегрирована в армейскую систему боевого управления IBCS для повышения эффективности противовоздушной и противоракетной обороны.

Тем не менее крупные размеры установки на базе LVSR определяют необходимость применения в условиях ограниченной мобильности. Поэтому корпус морской пехоты США, помимо использования новых тяжелых платформ, также работает над созданием более компактных ракетных систем, установленных на легких тактических машинах JLTV.

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Напомним, в июне стало известно, что США и Германия создали новейшую ракетную систему залпового огня GMARS, которая за один залп выстреливает большее количество ракет, чем HIMARS. Новая РСЗО лучше защищает экипаж и быстрее может быть подготовелна к эксплуатации.