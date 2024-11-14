Lockheed Martin показала нову систему, яка вчетверо потужніша за HIMARS (фото)

Нова система вирізняється універсальністю і може бути платформою для запуску широкого спектра ракет, таких як GMLRS, ATACMS і PrSM.

Американська корпорація Lockheed Martin представила концепт наземної ракетної установки, яка здатна запускати до 20 керованих реактивних снарядів GMLRS калібру 227-мм. Це істотно більше порівняно з високомобільною артилерійською ракетною системою M142 HIMARS, яка може нести лише шість таких ракет. Про це 13 листопада повідомили оглядачі The War Zone.

Нова пускова установка, розроблена на базі вантажівки 10×10 MKR18 LVSR, продемонстрована на саміті Human-Machine Integration Summit IV і орієнтована на розширення можливостей ударного озброєння, включно з перехоплювачами класу "земля-повітря" і балістичними ракетами малої дальності.

Фото: X (Twitter)

Концепція розроблена для забезпечення значної вогневої потужності та гнучкості застосування. Серед ключових можливостей:

Ракети GMLRS, ATACMS і PrSM . Пускова установка може використовувати весь спектр боєприпасів сімейства MLRS від Lockheed Martin, зокрема керовані ракети GMLRS, балістичні ракети ближнього радіусу дії PrSM і тактичні ракети ATACMS. Кожна капсула вміщує до шести ракет GMLRS, двох PrSM або однієї ATACMS.

. Пускова установка може використовувати весь спектр боєприпасів сімейства MLRS від Lockheed Martin, зокрема керовані ракети GMLRS, балістичні ракети ближнього радіусу дії PrSM і тактичні ракети ATACMS. Кожна капсула вміщує до шести ракет GMLRS, двох PrSM або однієї ATACMS. Універсальність застосування . Крім ракетних систем, пускова установка сумісна з різними перехоплювачами, включно з варіантами PAC-3, що застосовуються в зенітно-ракетних комплексах Patriot і розроблені для запуску з універсальних пускових установок MK 41 VLS. Lockheed Martin також розглядає можливість інтеграції ракет для захисту від повітряних загроз, таких як система Enduring Shield, яка використовує перехоплювачі AIM-9X Sidewinder і може бути дооснащена більш сучасними ракетами AMRAAM.

. Крім ракетних систем, пускова установка сумісна з різними перехоплювачами, включно з варіантами PAC-3, що застосовуються в зенітно-ракетних комплексах Patriot і розроблені для запуску з універсальних пускових установок MK 41 VLS. Lockheed Martin також розглядає можливість інтеграції ракет для захисту від повітряних загроз, таких як система Enduring Shield, яка використовує перехоплювачі AIM-9X Sidewinder і може бути дооснащена більш сучасними ракетами AMRAAM. Перспективи для гіперзвукових розробок. Пускова установка на базі LVSR раніше використовувалася для випробувань гіперзвукової ракети OpFires, яка вирізняється великими габаритами й високою дальністю ураження. Lockheed Martin і DARPA продовжують розвивати цю програму, підвищуючи боєздатність гіперзвукових систем.

Фото: X (Twitter)

Оглядачі зазначають, що на відміну від HIMARS, яку розробляють для оперативної мобільності та швидкого перекидання, нова пускова установка орієнтована на створення потужнішої вогневої позиції з можливістю забезпечення комплексної оборони. Платформа також може бути інтегрована в армійську систему бойового управління IBCS для підвищення ефективності протиповітряної та протиракетної оборони.

Проте великі розміри установки на базі LVSR визначають необхідність застосування в умовах обмеженої мобільності. Тому корпус морської піхоти США, крім використання нових важких платформ, також працює над створенням більш компактних ракетних систем, встановлених на легких тактичних машинах JLTV.

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Нагадаємо, у червні стало відомо, що США та Німеччина створили новітню ракетну систему залпового вогню GMARS, яка за один залп вистрілює більшу кількість ракет, ніж HIMARS. Нова РСЗВ краще захищає екіпаж і швидше може бути підготовлена до експлуатації.