Leopard 2 в деле: бойцы ВСУ разбили колонну бронетехники РФ под Курахово (видео)

Противник попытался штурмовать позиции Сил обороны в районе Дальнего, отправив в атаку танки и бронетехнику. Однако колонна была обнаружена, после чего по ней отработали украинский "Леопард" и артиллерия.

Экипаж украинского танка Leopard 2A4 из состава 33-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), взаимодействуя с артиллерией, успешно отбил штурм российской бронетехники и пехоты в районе города Курахово Донецкой области. Видео боевой работы опубликовала 13 ноября пресс-служба 33 ОМБр, подтвердив уничтожение колонны российских сил на этом направлении.

В сообщении говорится, что российские войска предприняли попытку занять позиции возле населенного пункта Дальнее, южнее Курахово, отправив в атаку танки и бронетехнику, которые сопровождали пехоту на передовой. Однако при движении в сторону украинских позиций колонна была обнаружена и уничтожена слаженными действиями экипажа Leopard 2A4 и артиллерийских расчетов.

В результате боестолкновения украинские защитники уничтожили 2 танка, один БТР, других боевых бронированных машины противника, а также более 40 российских солдат.

После нанесения огневого поражения россияне высадили свою пехоту в лесополосе, однако украинские операторы беспилотников сразу же приступили к уничтожению подразделений с помощью сбросов боеприпасов с дронов.

Как отметили обозреватели "Милитарного", российские силы продолжают интенсивные атаки в районе Курахово, несмотря на значительные потери. На этом направлении ежедневно ведутся механизированные штурмовые действия с участием танков, другой бронетехники и пехоты.

Однако бойцы Сил обороны, в том числе экипажи Leopard 2A4, оказывают значительное сопротивление и наносят урон противнику, сдерживая продвижение российских войск.

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Ранее мы писали о боестолкновении защитников 33-й ОБМр на Кураховском направлении, в ходе которого украинский танк Leopard 2 прямой наводкой уничтожил российский БТР вместе с десантом. Такой поворот событий оказался неожиданным для противника, который наблюдал за беспилотниками и ждали ударов с воздуха.