Leopard 2 у справі: бійці ЗСУ розбили колону бронетехніки РФ під Кураховим (відео)

Противник спробував штурмувати позиції Сил оборони в районі Дальнього, відправивши в атаку танки та бронетехніку. Однак колону було виявлено, після чого по ній відпрацювали український "Леопард" і артилерія.

Екіпаж українського танка Leopard 2A4 зі складу 33-ї окремої механізованої бригади (ОМБр), взаємодіючи з артилерією, успішно відбив штурм російської бронетехніки та піхоти в районі міста Курахове Донецької області. Відео бойової роботи опублікувала 13 листопада пресслужба 33-ї ОМБр, підтвердивши знищення колони російських сил на цьому напрямку.

У повідомленні йдеться про те, що російські війська зробили спробу зайняти позиції біля населеного пункту Дальнє, південніше Курахового, відправивши в атаку танки та бронетехніку, які супроводжували піхоту на передовій. Однак під час руху в бік українських позицій колону було виявлено та знищено злагодженими діями екіпажу Leopard 2A4 й артилерійських розрахунків.

Унаслідок бойового зіткнення українські захисники знищили 2 танки, один БТР, інші бойові броньовані машини противника, а також понад 40 російських солдатів.

Після завдання вогневого ураження росіяни висадили свою піхоту в лісосмузі, однак українські оператори безпілотників одразу ж взялися за знищення підрозділів за допомогою скидання боєприпасів із дронів.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", російські сили продовжують інтенсивні атаки в районі Курахового попри значні втрати. На цьому напрямку щодня ведуться механізовані штурмові дії за участю танків, іншої бронетехніки та піхоти.

Однак бійці Сил оборони, зокрема екіпажі Leopard 2A4, чинять значний спротив і завдають шкоди противнику, стримуючи просування російських військ.

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Раніше ми писали про бойове зіткнення захисників 33-ї ОБМр на Курахівському напрямку, під час якого український танк Leopard 2 прямим наведенням знищив російський БТР разом із десантом. Такий поворот подій виявився несподіваним для противника, який спостерігав за безпілотниками та чекав на удари з повітря.