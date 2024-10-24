Чекали ударів з повітря, але під'їхав Leopard: бронетранспортер РФ знищили прямим наведенням (відео)

За даними 33-ї ОМБр, російські війська зібралися на позиції й стежили за небом, водночас за ними спостерігав екіпаж танкового батальйону.

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Танк Leopard 2 прямим наведенням знищив російський бронетранспортер разом із десантом. Такий поворот подій виявився несподіваним для військових з окупаційного угруповання, які спостерігали за безпілотниками та чекали на удари з повітря. Про це повідомляється на сторінці у Facebook 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Стежили за дроном і пропустили Leopard. Ці окупанти зібралися разом і уважно стежили за небом, поки за ними спостерігав екіпаж нашого танкового батальйону", — йдеться в публікації 33-ї бригади.

Нагадаємо, що захисники розповіли про те, що російські війська просочуються в Селидове і займають будинки. Військові уточнили, що російські окупаційні війська досягли певних успіхів у місті. Екіпажі FPV на місці повідомляють про більш ніж 100 вильотів на день. Удари наносяться по живій силі противника, але стримати натиск окупантів це не дозволяє.

Також повідомлялося, що у пресслужбі Офісу генерального прокурора розповіли, що війська РФ стратили чотирьох полонених поблизу Селидового. Ворог провів штурм і захопив позиції, які утримувала Нацгвардія. Згодом було знайдено тіла чотирьох українських бійців.