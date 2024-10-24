Ждали ударов с воздуха, но подъехал Leopard: бронетранспортер РФ уничтожили прямой наводкой (видео)

По данным 33-й ОМБр, российские войска собрались на позиции и следили за небом, в это же время за ними наблюдал экипаж танкового батальона.

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Танк Leopard 2 прямой наводкой уничтожил российский бронетранспортер вместе с десантом. Такой поворот событий оказался неожиданным для военных из оккупационной группировки, которые наблюдали за беспилотниками и ждали ударов с воздуха. Об этом сообщается на странице в Facebook 33-ей отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Следили за дроном и пропустили Leopard. Эти оккупанты собрались вместе и внимательно следили за небом, пока за ними наблюдал экипаж нашего танкового батальона", — говорится в публикации 33-й бригады.

Напомним, что защитники рассказали о том, что российские войска просачиваются в Селидово и занимают дома. Военные уточнили, что российские оккупационные войска добились определенных успехов в городе. Экипажи FPV на месте сообщают о более чем 100 вылетах в день. Удары наносятся по живой силе противника, но сдержать натиск оккупантов это не позволяет.

Также сообщалось, что в пресс-службе Офиса генерального прокурора рассказали, что войска РФ казнили четырех пленных вблизи Селидово. Враг провел штурм и захватил позиции, которые удерживала Нацгвардия. Впоследствии были найдены тела четырех украинских бойцов.