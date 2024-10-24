"Заходят целыми взводами": ВС РФ просачиваются в Селидово и занимают дома, — бойцы ВСУ (карта)

По словам военных, российские оккупационные войска имеют успехи в городе. Экипажи дронов FPV, которые работают на месте, сообщают, что выполняют более 100 вылетов в день, нанося удары по живой силе противника. Однако даже этого недостаточно для сдерживания натиска оккупантов.

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Ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений, больше всего атак — 38 — было на Покровском направлении, в частности вблизи города Селидово. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в четверг, 24 октября.

Российские оккупанты вели штурмовые и наступательные действия в районах Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию", — сообщили в Генштабе.

Согласно данным аналитиков DeepState, российская армия продвинулась в Селидово.

Продвижение ВС РФ в Селидово по состоянию на 24 октября Фото: deepstatemap.live

В город россияне заходят целыми взводами, сообщил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"Знакомые экипажи ФПВ говорят что делают по 100+ вылетов в день сугубо по пехоте врага, но все равно не справляются с такими потоком. Враг плодотворно просачивается и проводит рассредоточение по домам и подвалам", — написал он в своем Тelegram-канале "Говорят снайпер".

По словам пленных, которых удалось допросить, враг получил подкрепление. Свежие резервы прибыли с целью захватить территории, которые, по их отчетам, "уже захвачены". Военный прогнозирует, что в ближайшие дни стоит ожидать усиления давления.

Станислав Бунятов о ситуации в Селидовом Фото: Скриншот

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что россияне имеют успех в центре Селидово, где заняли уже несколько многоэтажек.

"П***ры просачиваются как тараканы, постепенно во все дома. Наблюдая кадры боев и состояние городских застроек, с грустью хочу сказать, что бои за Селидово чем-то напоминают бои за Новогродовку... Хорошего мало", — считает военный.

"Алекс" о боях в Селидово Фото: Скриншот

Напомним, 22 октября боец с позывным "Мучной" заявил о продвижении ВС РФ в Селидово с севера, востока и юга. Противник пытается выйти к реке Солона к востоку от поселка Вишневое, чтобы получить контроль над последней дорогой на Покровск с западной стороны.