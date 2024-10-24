ВС РФ продвинулись в Селидово и еще трех селах Донецкой области, — DeepState (карты)

По данным Генштаба ВСУ, на всей линии фронта за сутки произошло 132 боевых столкновения. Наиболее интенсивно российская армия атакует на Покровском направлении.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Селидово, Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки Донецкой области. Об этом свидетельствует карта боевых действий, обновленная аналитическим проектом DeepState в ночь на четверг, 24 октября.

Направления продвижения российской армии в Покровском районе указаны на карте.

Продвижение ВС РФ в Селидовом Фото: deepstatemap.live Продвижение ВС РФ в Константиновке Фото: deepstatemap.live

По данным аналитика Bild Юлиана Рёпке, в понедельник российским оккупантам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

"Российско-оккупационные войска продолжают наступление на восточную часть Селидово. Кара-Даг (15-я бригада Нацгвардии Украины — ред.) убивает много людей, но еще больше продвигается к центральной части города, в то время как другие продолжают осуществлять клещевое движение, чтобы окружить его. Та же российская тактика, которая сработала в 10+ других городах", — написал он.

Украинское командование пока не комментировало эту информацию.

Также на карте DeepState показано продвижение ВС РФ в Измайловке Покровского района и возле Богоявленки Волновахского района.

Продвижение ВС РФ в Измайловке Фото: deepstatemap.live Продвижение ВС РФ возле Богоявленки Фото: deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 23 октября на фронте произошло 132 боевых столкновения. Армия врага интенсивно атакует на Покровском направлении. В течение дня произошло 37 штурмовых и наступательных действий.

"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", — говорится в сообщении.

На Кураховском направлении насчитали 30 боестолкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника.

Напомним, 22 октября доброволец 24-го отдельного штурмового батальона Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что россияне контролируют часть Селидово.

Опрошенные Фокусом военные аналитики видят в ситуации в Селидово параллели с боями за Угледар и оценивают оккупацию города как "50 на 50".