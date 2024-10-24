ЗС РФ просунулися у Селидовому і ще трьох селах на Донеччині, — DeepState (карти)

За даними Генштабу ЗСУ, на всій лінії фронту за добу відбулося 132 бойових зіткнення. Найінтенсивніше російська армія атакує на Покровському напрямку.

Related video

Збройні сили Російської Федерації просунулися у Селидовому, Костянтинівці, Ізмайлівці і біля Богоявленки Донецької області. Про це свідчить карта бойових дій, оновлена аналітичним проєктом DeepState у ніч на четвер, 24 жовтня.

Напрямки просування російської армії у Покровському районі вказані на мапі.

Просування ЗС РФ у Селидовому Фото: deepstatemap.live Просування ЗС РФ у Костянтинівці Фото: deepstatemap.live

За даними аналітика Bild Юліана Рьопке, у понеділок російським окупантам вдалося захопити шахту і, можливо, зайти в приватний сектор на сході Селидового.

"Російсько-окупаційні війська продовжують наступ на східну частину Селидового. Кара-Даг (15-та бригада Нацгвардії України — ред.) вбиває багато людей, але ще більше просувається до центральної частини міста, в той час як інші продовжують здійснювати кліщовий рух, щоб оточити його. Та сама російська тактика, яка спрацювала у 10+ інших містах", — написав він.

Українське командування наразі не коментувало цю інформацію.

Також на мапі DeepState показано просування ЗС РФ в Ізмайлівці Покровського району і біля Богоявленки Волноваського району.

Просування ЗС РФ в Ізмайлівці Фото: deepstatemap.live Просування ЗС РФ біля Богоявленки Фото: deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 23 жовтня на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Армія ворога інтенсивно атакує на Покровському напрямку. Впродовж дня відбулося 37 штурмових та наступальних дій.

"Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку нарахували 30 боєзіткнень. Окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника.

Нагадаємо, 22 жовтня доброволець 24-го окремого штурмового батальйону Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив, що росіяни контролюють частину Селидового.

Опитані Фокусом військові аналітики вбачають у ситуації в Селидовому паралелі з боями за Вугледар і оцінюють окупацію міста як "50 на 50".