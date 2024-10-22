Загострення боїв у Селидовому: РФ захопила частину міста, ситуація критична (карта)

У районі Селидового загострилися бойові дії: російські війська ведуть наступ із кількох напрямків, захопивши частину міста. Українські захисники стикаються із серйозним тиском, але продовжують утримувати оборону.

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Українські військові повідомляють про значне загострення бойових дій у районі Селидового на Покровському напрямку. За даними з фронту, російські війська ведуть активний наступ з кількох напрямків, а ситуація для українських воїнів залишається вкрай важкою. Фокус зібрав інформацію від захисників.

Так, Доброволець 24-го окремого штурмового батальйону Станіслав Бунятов із позивним "Осман" зазначає, що противник уже контролює частину населеного пункту. За його словами, ворог почав просуватися житловими масивами після того, як здолав важкий шлях підходу до міста.

Ситація в районі Селидового за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

"У Селидовому ситуація, м'яко кажучи, погана. Подолавши важкий шлях підходу до міста, п****и почали активно просуватися по житлових масивах і окупували вже половину населеного пункту, — розповів Бунятов.

Серед причин успіху ЗС РФ Бунятов назвав брак особового складу

"Думаю, причини такого краху зрозумілі... елементарно нікому стояти в обороні, малими групами п****и просочуються крізь позиції, а якщо зустрічають опір, то обходять його", — пише Бунятов.

Крім того, боєць із позивним "Мучний" підтвердив продовження активних бойових дій на всіх напрямках навколо Селидового. За його словами, ситуація загострюється з півночі, сходу та півдня міста. Ворог контролює додаткові позиції на північ від міста, звужуючи оборонний простір українських військових.

Ситація в районі Селидового за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

"Північніше міста взяли під контроль ще одну посадку, тим самим кишеня потихеньку звужується. Не припиняють також штурмувати й околиці Вишневого, де постійно працює арта і чути виліт авіації", — розповів боєць.

Що каже командування

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 22 жовтня, на Покровському напрямку українські захисники відбили 46 наступальних і штурмових дій противника в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Ворог активно використовував авіацію.

Нагадаємо, 21 жовтня лейтенант ЗСУ з псевдонімом "Алекс" заявив, що почалася наступна фаза боїв за Селидове. Воєнний кореспондент Богдан Мірошников припускає, що метою росіян може стати населений пункт Вишневе або багатоповерхова забудова в самому Селидовому.