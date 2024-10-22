"ЗС РФ продавлюють по центру": становище в Селидовому оцінюють як важке, — ЗСУ (карти)

За словами українського військовослужбовця з позивним "Алекс", ЗС РФ домоглися успіхів на флангах і намагаються різко загострити. У Генштабі повідомили про 46 атак російських військ на Покровському напрямку, серед іншого застосовували авіацію.

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Становище в Селидовому оцінюється як важке, противник домігся успіху в східній частині міста. Просунувся і закріпився в приватному секторі в межах міста. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" в Telegram-каналі.

"Після успіхів на флангах було очевидно, що настане той момент, коли вони почнуть продавлювати по центру і різко загострювати обстановку, цей момент настав", — йдеться в публікації.

Повідомлення про ситуацію в Селидовому

Зазначається, що під час штурмів бронетехніка не застосовується, атаки проводять виключно піхотні. "Як таргани бігають від хати до хати".

Повідомлення Генштабу ЗСУ

Мапа DeepState: Селидове

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку Сили оборони України відбили 46 атак російських військ.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію", — йдеться в публікації.

Український оглядач Костянтин Машовець зазначив, що останнім часом противнику вдалося завершити захоплення с. Гродівка та Миколаївка і прорватися за бар'єрний рубіж по Журавці.

Найбільш загрозливим для українських військ виглядає просування противника між Селидовим і Гірником, у районі с.Цукурине, яке російським військам вдалося розширити.

"Найбільшого успіху домоглася, вочевидь, 90-та танкова дивізія, підтримана частиною сил 2-ї та 51-ї ОВА, на південь від м. Селидове (район с. Цукурине) і ще південніше, в напрямку на с. Курахівка, діючи в загальній дирекції з півночі на південь", — наголошується в повідомленні.

Карта ISW: Покровський напрямок

"Інститут вивчення війни" зазначає, що, попри те, що у ЗС РФ є певний успіх на південний схід від Покровська, російське командування не спромоглося зосередити тут свої основні зусилля, що призвело до тактичної "фрагментації" російських цілей у згаданому районі зіткнень. Усе звелося до локалізованих зусиль, зокрема й у спробі оточити Селидове.

Нагадаємо, що напередодні, 21 жовтня Донецька обласна прокуратура повідомила, що 18 жовтня біля Селидового російські війська розстріляли двох українських військовополонених.

Також повідомлялося, що українські танки Leopard 2A4 вступили в дуель із росіянами під Кураховим.