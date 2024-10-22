"ВС РФ продавливают по центру": положение в Селидово оценивается как тяжелое, — ВСУ (карты)

По словам украинского военнослужащего с позывным "Алекс", ВС РФ добились успехов на флангах и пытаются резко обострить. В Генштабе сообщили о 46 атаках российских войск на Покровском направлении, среди прочего применялась авиация.

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Положение в Селидово оценивается как тяжелое, противник добился успеха в восточной части города. Продвинулся и закрепился в частном секторе в черте города. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позивным "Алекс" в Telegram-канале.

"После успехов на флангах было очевидно, что наступит тот момент, когда они начнут продавливать по центру и резко обострять обстановку, этот момент наступил", — говорится в публикации.

Сообщение о ситуации в Селидово

Отмечается, что в ходе штурмов бронетехника не применяется, атаки проводятся исключительно пехотные. "Как тараканы бегают от дома к дому".

Сообщение Генштаба ВСУ

Карта DeepState: Селидово

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении Силы обороны Украины отразили 46 атак российских войск.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Противник активно применял авиацию", — говорится в публикации.

Украинский обозреватель Константин Машовец отметил, что в последнее время противнику удалось завершить захват с. Гродовка и Николаевка и прорваться за барьерный рубеж по Журавке.

Наиболее угрожающее для украинских войск выглядит продвижение противника между Селидово и Горняком, в районе с.Цукурино, которое российским войскам удалось расширить.

"Наибольшего успеха добилась, очевидно 90-я танковая дивизия, поддержанная частью сил 2-й и 51-й ОВА, южнее г. Селидово (район с. Цукурино) и еще южнее, по направлению на с.Кураховка, действуя в общей дирекции с севера на юг", — отмечается в сообщении.

Карта ISW: Покровское направление

"Институт изучения войны" отмечает, что, несмотря на то, что у ВС РФ есть определенный успех к юго-востоку от Покровска, российское командование не смогло сосредоточить здесь свои основные усилия, что привело к тактической "фрагментации" российских целей в упомянутом районе боестолкновений. Все свелось к локализованным усилиями, в том числе и в попытке окружить Селидово.

Напомним , что накануне, 21 октября Донецкая областная прокуратура сообщила, что 18 октября возле Селидово российские войска расстреляли двух украинских военнопленных.

Также сообщалось, что украинские танки Leopard 2A4 вступили в дуэль с россиянами под Курахово.