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Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ, в прокуратуре отреагировали (фото)

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Фото: suspilne.media | ВС РФ расстреляли украинского военного (иллюстративное фото)

Безоружных военнопленных положили лицом вниз и расстреляли в упор, сообщили в Офисе генпрокурора.

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Вблизи населенного пункта Селидово российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), открыто уголовное производство, сообщает Офис генерального прокурора.

"По оперативным данным, 18 октября 2024 года, в 14:38, представители ВС РФ в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих. Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Реакции от омбудсмена Дмитрия Лубинца на момент публикации не было.

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Расстрел военнопленных

Отметим, что это не первый подобный случай. В частности, ВС РФ районе Николаевки — Сухого Яра расстреляли еще 16 украинских военнопленных. На опубликованном видео беспилотник снял через тепловизионную камеру, как группа людей выстраиваются в один ряд, после чего их расстреливают.

На расстрел отреагировали в Государственном департаменте США. Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия совершает ужасные действия.

Добавим, что 18 октября в Офисе генпрокурора сообщили, что ВС РФ расстреляли украинского воина на Бахмутском направлении. Правоохранители выяснили, что это произошло в поселке Нью-Йорк.