Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ, в прокуратурі відреагували (фото)
Беззбройних військовополонених поклали обличчям донизу та розстріляли впритул, повідомили в Офісі генпрокурора.
Поблизу населеного пункту Селидове російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), відкрито кримінальне провадження, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники ЗС РФ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", — йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Реакції від омбудсмана Дмитра Лубінця на момент публікації не було.
Зазначимо, що це не перший подібний випадок. Зокрема, ЗС РФ у районі Миколаївки – Сухого Яру розстріляли ще 16 українських військовополонених. На опублікованому відео безпілотник зняв через тепловізійну камеру, як група людей шикуються в один ряд, після чого їх розстрілюють.
На розстріл відреагували в Державному департаменті США. Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росія вчиняє жахливі дії.
Додамо, що 18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що ЗС РФ розстріляли українського воїна на Бахмутського напрямку. Правоохоронці з’ясували, що це сталося у селищі Нью-Йорк.