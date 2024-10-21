Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ, в прокуратурі відреагували (фото)

Беззбройних військовополонених поклали обличчям донизу та розстріляли впритул, повідомили в Офісі генпрокурора.

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Поблизу населеного пункту Селидове російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), відкрито кримінальне провадження, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники ЗС РФ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Реакції від омбудсмана Дмитра Лубінця на момент публікації не було.

Розстріл військовополонених

Зазначимо, що це не перший подібний випадок. Зокрема, ЗС РФ у районі Миколаївки – Сухого Яру розстріляли ще 16 українських військовополонених. На опублікованому відео безпілотник зняв через тепловізійну камеру, як група людей шикуються в один ряд, після чого їх розстрілюють.

На розстріл відреагували в Державному департаменті США. Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росія вчиняє жахливі дії.

Додамо, що 18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що ЗС РФ розстріляли українського воїна на Бахмутського напрямку. Правоохоронці з’ясували, що це сталося у селищі Нью-Йорк.