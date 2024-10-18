Ймовірно, був поранений: окупанти розстріляли беззбройного бійця ЗСУ, — прокуратура (фото)

Правоохоронці з’ясували, що це сталося у селищі Нью-Йорк. Ворог грубо порушив Женевські конвенції.

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ЗС РФ розстріляли українського воїна на Бахмутського напрямку. Про це 18 жовтня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Оперативні дані свідчать про те, що військовий ЗСУ, ймовірно, отримав поранення, виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі Донеччини. Згодом будівлю взяли під контроль загарбники, а бійця захопили у полон.

Однак шансу дожити до обміну ворог українцю не надав. Беззбройного військовослужбовця, який лежав на землі, розстріляли. За даними прокуратури, це сталося приблизно о 10:00 6 вересня поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк.

Фото, оприлюднене правоохоронцями Фото: Донецька обласна прокуратура

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці розпочали розслідування у справі про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

На момент публікації матеріалу омбудсмен Дмитро Лубінець не коментував ситуацію.

Нагадаємо, 18 жовтня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ просунулися на двох напрямках у Донецькій області.

У 79 ОДШБр 18 жовтня заявили, що десантники відбили ворожий штурм та поповнили втрати Росії. Окупанти вирушили в наступ з 33 одиницями бронетехніки, і половину з них перетворили на брухт або пошкодили оборонці.