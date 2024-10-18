33 одиниці бронетехніки: українські десантники відбили масований штурм РФ під Кураховим

Бійцям вдалося підбити доволі рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор". Для 36 окупантів цей штурм став останнім у житті.

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Російські окупанти на Донеччині задіяли для штурму позицій ЗСУ 33 одиниці бронетехніки. Штурм відбивали десантники 79-ї бригади ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

"27 бронемашин з піхотою за підтримки 6 танків виїхали для прориву оборони 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку. Наші воїни зустріли окупантів прицільним вогнем ще далеко на підступах до наших передових позицій", — йдеться в повідомленні.

В результаті бою у росіян поменшало на 11 бронемашин з десантом і 3 танки. Ще 3 бронемашини і один танк були пошкоджені.

"Вдалось нашим воїнам також підбити доволі рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор". 36 окупантів знайшли смерть у цьому штурмі, який не досягнув жодних результатів, ще 37 — поранені", — проінформували українські десантники.

Нагадаємо, що вночі 18 жовтня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. ЗС РФ просунулися в місті Часів Яр Бахмутського району та в селищі Цукурине Покровського району.

Також повідомлялося, що ЗСУ знову завдали точного удару по російських військах під час навчань в окупованій Запорізькій області, використовуючи безпілотники та ракетні системи HIMARS.