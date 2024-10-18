Наступ на Донбасі: ЗС РФ просунулися на двох напрямках, — DeepState (карти)
За даними командування, на Покровському напрямку протягом дня окупанти здійснили 45 штурмів, понад 30 атак було відбито.
Збройні сили Російської Федерації просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.Важливо
Так, ЗС РФ просунулися в місті Часів Яр Бахмутського району та в селищі Цукурине Покровського району. Крім того, зафіксовано просування окупантів у районі села Максимільянівка Покровського району.
Ситуація на фронті
Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 17 жовтня, на Покровському напрямку протягом дня окупанти здійснили 45 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських військ спостерігається в районах Суха Балка, Луч, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка та Селидове. Українські захисники вже відбили 35 атак на цьому напрямку, ще 10 бойових зіткнень наразі тривають.
На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти були активні в районах Григорівки, Миньківки, Часового Яру та Іванівського. Українські військові зупинили сім спроб ворога покращити свої позиції.
Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що ЗСУ просунулися в районі села Липці Харківської області.
Раніше, 16 жовтня, OSINT-аналітики повідомляли про окупацію селища Острівське Покровського району Донецької області.