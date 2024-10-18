Наступ на Донбасі: ЗС РФ просунулися на двох напрямках, — DeepState (карти)

За даними командування, на Покровському напрямку протягом дня окупанти здійснили 45 штурмів, понад 30 атак було відбито.

Related video

Збройні сили Російської Федерації просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Важливо

ЗС РФ просуваються в бік Курахового: аналітики DeepState зробили тривожний прогноз (карта)

Так, ЗС РФ просунулися в місті Часів Яр Бахмутського району та в селищі Цукурине Покровського району. Крім того, зафіксовано просування окупантів у районі села Максимільянівка Покровського району.

Ситуація в районі Часового Яру за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

Ситуація в районі Цукуріно за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

Ситуація в районі Максимільянівки за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 17 жовтня, на Покровському напрямку протягом дня окупанти здійснили 45 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських військ спостерігається в районах Суха Балка, Луч, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка та Селидове. Українські захисники вже відбили 35 атак на цьому напрямку, ще 10 бойових зіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти були активні в районах Григорівки, Миньківки, Часового Яру та Іванівського. Українські військові зупинили сім спроб ворога покращити свої позиції.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що ЗСУ просунулися в районі села Липці Харківської області.

Раніше, 16 жовтня, OSINT-аналітики повідомляли про окупацію селища Острівське Покровського району Донецької області.