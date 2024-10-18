Наступление на Донбассе: ВС РФ продвинулись на двух направлениях, — DeepState (карты)

По данным командования, на Покровском направлении в течение дня оккупанты совершили 45 штурмов, больше 30 атак было отбито.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

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Так, ВС РФ продвинулись в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района. Кроме того, зафиксировано продвижение оккупантов в районе села Максимильяновка Покровского района.

Ситуация в районе Часового Яра по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

Ситуация в районе Цукурино по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

Ситуация в районе Максимильяновки по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 17 октября, на Покровском направлении в течение дня оккупанты совершили 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских войск наблюдается в районах Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка и Селидово. Украинские защитники уже отбили 35 атак на этом направлении, еще 10 боестолкновений сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Оккупанты были активны в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского. Украинские военные остановили семь попыток врага улучшить свои позиции.

Напомним, 17 октября сообщалось, что ВСУ продвинулись в районе села Липцы Харьковской области.

Ранее, 16 октября, OSINT-аналитики сообщали об оккупации поселка Островское Покровского района Донецкой области.