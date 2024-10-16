ВС РФ оккупировали населенный пункт и продвинулись в Запорожской области, — DeepState

По данным Генштаба ВСУ, на Кураховском направлении за сутки россияне пытались 40 раз прорвать оборону украинских войск. Также оккупанты не оставляют попыток штрумов по разным направлениям в Запорожской области.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали поселок Островское Покровского района Донецкой области. Об этом 15 октября сообщили OSINT-аналитики DeepState.

ВС РФ оккупировали Островское Фото: deepstatemap.live

Судя по карте, оккупация поселка позволила выйти к реке Вовча, в русле которой расположены Карловское и Кураховское водохранилища.

Россияне продвинулись в городе Торецк Фото: deepstatemap.live

Ситуация в районе Цукурино по версии OSINT-аналитиков Фото: deepstatemap.live

Кроме того, оккупационная армия продвинулась в городе Торецк и близ поселка Цукурино, что в Покровском районе Донецкой области.

Ситуация в районе Левадного по версии OSINT-аналитиков Фото: deepstatemap.live

Также продвижение вражеских сил фиксируется в Запорожской области — в районе села Левадное.

Ситуация на фронте

Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 15 октября, на Кураховском направлении ВС РФ осуществили 40 попыток прорвать оборону ВСУ вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. Зафиксировано 32 боевых столкновения, еще 2 происходили в момент публикации сводки.

Кроме того, на Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение неподалеку Малой Токмачки, а на Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать позиции ВСУ.

Что касается Торецкого направления, там враг при поддержке бомбардировочной авиации совершил девять штурмов. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного и Щербиновки. Сообщается, что все атаки были отбиты.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что основной целью ВС РФ является Покровск после захвата Угледара в Донецкой области. По фронту не удалось оккупировать город, поэтому, по его словам, противник может организовать медленный его охват с юга и севера.