РФ пытается прорваться на востоке: что происходит возле Покровска и возьмет ли враг город в котел

Бои продолжаются по всей линии соприкосновения, ситуация на Покровском направлении осложнилась. Фокус рассказывает, может ли враг окружить город и что происходит на фронте.

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Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что основной целью ВС РФ является Покровск после захвата Угледара в Донецкой области. По его словам, по фронту не удалось оккупировать город, поэтому противник может организовать медленный его охват с юга и севера.

Фокус узнал об оперативной ситуации на этом участке фронта, и все же могут ли россияне взять Покровск в котел.

Что происходит на Покровском направлении

Игорь Романенко рассказал Фокусу, что ситуация на Покровском направлении усложняется. Враг имеет ресурсы и резервы, а потому продвигается, но уже не так, как это было месяц назад. Однако наступательный темп противника был сбит украинскими бойцами.

По словам эксперта, сейчас ВС РФ перегруппировались и делают акцент непосредственно на Кураховское направление, то до этого это был Угледар. Оккупанты захватили город, после чего начали продвижение из Водяного на следующий рубеж и наступление на север, чтобы захватить Курахово и дальше продвинуться на Покровск.

"Насколько наступать по фронту россиянам быстро не удалось, то они выбрали подходы, связанные с тем, что на Покровск надо продвигаться вот так с юга. И они это осуществляют медленно с севера", — сказал Романенко.

Он уточнил, что для того, чтобы остановить вражеское продвижение, нужны ресурсы, а их быстрая поставка от союзников под большим вопросом. Тогда как украинский оборонно-промышленный комплекс удовлетворяет потребности лишь на 15-20% на отдельных направлениях. Более того, в армии не хватает личного состава, ведь темпы мобилизации снизились, отметил эксперт.

Соучредитель DeepState Роман Погорилый заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной.

"Продолжаются бои по всей линии соприкосновения, враг не оставляет попыток прорываться. Активно ведутся боевые действия, в частности в Новогродовке, если говорить прямо о Покровске. Но видим, что на сегодняшний день и в последнее время существенных и больших продвижений не наблюдается", — рассказал Фокусу Погорилый.

Он отметил, что украинские военные делают свою работу. В определенной степени противник где-то перегруппировался, изменил вектор применения своих сил, где-то просто "обламывает зубы".

Российские военные активно сосредоточились на Селидово, они пытаются обойти его, продолжаются бои в Новогродовке, но Силы обороны дают противнику "по зубам", отметил аналитик. По его словам, армия врага недавно захватила три населенных пункта — Крутой Яр, Красный Яр, Николаевку.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил в разговоре с Фокусом, что противник пытался следовать с юга, в частности, это запад с Кураховского направления, однако сейчас там остановлено вражеское продвижение.

"На Покровском направлении мы более-менее выровняли ситуацию, и на сегодняшний день там идут тяжелые бои, но продвижение врага минимальное", — сказал Жданов.

Может ли РФ взять Покровск в котел?

Игорь Романенко отметил, что в настоящее время есть предпосылки для котла между Покровском и Курахово.

"Горняк, если посмотреть на карту, и Кураховка, наши последовательно выходят из него. А поскольку все это делали с военной точки зрения, все же управляем мы процессом, то там не должно быть. Мы из Угледара вышли и там осуществим", — пояснил эксперт и подытожил, что всегда нужно иметь в виду вероятность каких-то горьких сценариев.

Он отметил, что сейчас ситуация на фронте контролируется со стороны украинских управленческих структур.

Роман Погорилый сказал, что глядя на карту, можно увидеть, что даже приближенно не складывается вероятность того, что враг возьмет Покровск в котел.

"То, что они (оккупанты. — Ред.) движутся в сторону Покровска, Мирнограда, чтобы взять эти населенные пункты и дойти до границ Донецкой области, это да. Но котлы какие-то и окружение — явно не сейчас об этом уместно говорить, исходя из ситуации", — пояснил аналитик.

По его словам, украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы этого не произошло. Также дальнейшие действия зависят от сложившейся обстановки, ресурсов, действий украинского командования.

Олег Жданов рассказал, что противнику до Покровска еще нужно идти более десяти километров. Он сообщил, что город не могут взять в котел.

По словам эксперта, окружение города — это может быть одним из вариантов развития событий на поле боя. Но для этого нужно, чтобы украинские военные отступали, а россияне прорвали оборону.

"Такого пока нет. Есть постепенное продвижение врага за счет вытеснения нас с оборонительных рубежей, преимущества в численности личного состава, техники и огневого превосходства, особенно господства в воздухе. Это есть, но говорить, что завтра они окружат Покровск, нет", — пояснил он.

Также Жданов заявил, что российские военные не могут продвинуться к Мирнограду. На Покровском направлении никаких попыток окружения украинских бойцов не было за последние полтора месяца. Противник пытался обойти Новогродовку, Гродовку, однако у него не получилось. Он наступал в лоб, а украинцы постепенно отходили.

Украинский военнослужащий из 25-й ОПДБр с позывным "Мучной", который воюет на Покровском направлении, сообщил Фокусу, что для того, чтобы захватить Покровск, врагу нужно пройти "них*ера себе сколько".

Более того, сначала ВС РФ нужно выбить украинских защитников из Селидово, тем самым выйти по железнодорожному полотну на Вишневое, а уже от этого населенного пункта до Петровки и продолжать движение по железной дороге, как это было в Очеретино. Также россиянам необходимо от Новогродовки выйти на запад через поля, чтобы перекрыть трассу и хотя бы зайти в Лисовку, чтобы оттуда уже "что-то делать".

Покровское направление не приоритетное для ВС РФ

Жданов отметил, что Покровское направление не является приоритетным для врага, тогда как главный удар РФ осуществляет на Кураховском.

"Россияне пытаются взять Курахово и с юга зайти на Покровск. Но для того, чтобы двигаться на Кураховском направлении вперед, опять же, им надо решить вопрос с нашим плацдармом в районе Невельского", — сказал он.

Эксперт заверил, что дальнейшее движение россиян в сторону Покровска невозможно без ликвидации украинского плацдарма и захвата Курахово.

Напомним, 13 октября украинский военнослужащий из 25-й ОПДБр с позывным "Мучной" рассказал Фокусу, что ВС РФ сфокусировались на продавливании украинской линии обороны и выхода к Покровску и Мирнограду в Донецкой области. Он отметил, для этого враг применяет технику.

10 октября главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов сообщил, что РФ может возобновить наступление в направлении Покровска уже в этом месяце. По его словам, украинцам нельзя расслабляться ни в коем случае.