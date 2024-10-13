РФ может готовиться к массированному штурму на одном из направлений: военный рассказал Фокусу детали

На Покровском направлении Донецкой области ВС РФ применяют технику, ведь не могут пройти пехотой. По словам бойца с позывным "Мучной", сейчас противнику сложно продвигаться.

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Вооруженные силы Российской Федерации сфокусировали внимание на продавливании украинской линии обороны и выхода сразу к Покровску и Мирнограду на Донбассе. Об этом рассказал Фокусу украинский военнослужащий из 25-й ОПДБр с позывным "Мучной".

По его словам, для того, чтобы достичь своей цели, противник применяет технику. Он не может пройти пехотными подразделениями, поскольку по нему сразу работает украинское оружие.

"Враг пытается пробить путь через железное полотно к северу от Новогродовки, тем самым выйти на юго-западную часть Мирнограда. В лобовую они не пойдут, будут обходить по бокам его", — сказал "Мучной".

Он отметил, что под украинским контролем находится трасса Покровск — Селидово, однако россияне пытаются ее перерезать. Кроме этого, боец рассказал, что продолжаются бои за шахту имени Коротченко к востоку от города. В частности, враг ударил ракетной типа Х-38 по одной из застроек, тогда как в лобовую атаку сильно не идет.

"Поэтому по всему кругу они (россияне, — ред.) проводят ДРГ-операции, чтобы обнаружить наши огневые позиции. Они сейчас слепые и ничего не видят, поэтому им трудно сейчас продвигаться", — заявил боец.

Военнослужащий "Мучной" отметил, что также оккупанты давят на запад от Цукурино в сторону Новодмитровки. Сейчас это происходит без особого успеха и интенсивных движений, враг ставит акцент на Новоселидовку и Измайловку.

"Враг смог перейти линию оврагов и пытается перерезать дорогу к Горняку и Кураховке. Считаю, что в ближайшее время следует ожидать массированный штурм от п*даров. Поэтому держим строй, наши казаки должны выстоять", — добавил "Мучной".

Напомним, 10 октября главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов сообщил, что ВС РФ могут возобновить наступление в направлении Покровска на Донбассе в октябре. Он отметил, что враг продолжает концентрироваться возле Селидово, Угледара и Курахово.

В тот же день в СМИ рассказали, что ВС РФ продвигаются на востоке, однако платят за это очень высокую цену. В частности, враг буквально обменивает солдат на территории.