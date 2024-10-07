ВС РФ потеряли по меньшей мере пять дивизионов бронетехники и танков в районе Покровска, — ISW

По данным аналитиков, российские войска потеряли в общей сложности 539 танков и 1020 боевых машин пехоты в ходе наступательных операций в Покровском районе.

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Российские войска потеряли не менее пяти дивизий бронированных машин и танков в Покровском районе с начала наступления после захвата Авдеевки в октябре 2023 года и во время усилившихся наступательных российских операций в западной части Донецкой области летом 2024 года. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 4 октября.

Авторы публикации ссылаются на данные OSINT-исследователя, отслеживающего визуально подтвержденные потери российской техники в Украине, который 4 октября подтвердил, что войска РФ потеряли 1830 единиц тяжелой техники в Покровском районе с 9 октября 2023 года.

Сообщалось, что ВС РФ потеряли в общей сложности 539 танков и 1020 боевых машин пехоты (примерно четыре–пять мотострелковых дивизий) в ходе наступательных операций в Покровском районе. Украинские войска уничтожили 381 из 539 российских танков и 835 из 1020 бронемашин.

Отмечалось, что российские силы также потеряли 26 боевых машин пехоты, 22 РСЗО, 11 буксируемых артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика. Также отмечалось, что подтверждены потери 25 танков и 59 бронемашин в Покровском районе с 6 сентября 2024 года.

ВС РФ начали усиленную четырехмесячную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, затем продолжили наступления к западу от Авдеевки и к западу и юго-западу от Донецка весной и летом 2024 года.

По данным ISW, это консервативные оценки, которые основаны на подтвержденных потерях техники, поскольку не все потери российской техники визуально задокументированы. Действительное количество потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, выше, чем сообщалось.

Напомним, что утром 7 октября российские войска запустили по Украине "Кинжалы".

Также сообщалось, что войска РФ в ночь на 7 октября ударили по Киеву.