Атаковали волнами: ВС РФ ночью ударили по Киеву, подробности

В КГВА отметили, что это уже четвертая атака с начала октября. Дроны заходили волнами с разных направлений.

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В ночь на 7 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали столицу беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Это уже четвертая атака с начала октября, сообщила Киевская городская военная администрация.

В сообщении указано, что воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась более двух часов. Дроны на Киев заходили волнами и с разных направлений.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены", — отметила КГВА.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. На момент написания материала Генеральный штаб Украины не комментировал ночную атаку. Дополнительной информации от столичной прокуратуры и полиции также не поступало.

Корреспонденты Фокуса сообщали о звуках взрывов примерно в 23:20. Мэр Киева Виталий Кличко через несколько минут подтвердил, что в столице работают системы ПВО.

"Вражеские БпЛА заходят на столицу с разных направлений. Оставайтесь в укрытиях!" — резюмировал Кличко в своей заметке.

Напомним, что после атаки столицы российскими войсками 3 октября в КГВА подробно рассказали о методе атаки противника. В администрации отметили, что ВС РФ атакует именно ночью, используя ударные БПЛА типа Shahed. РФ атакует город беспилотниками с разных направлений и высот и различными количественными группами. Таким образом, в РФ надеются, что именно такие действия помогут им осуществить задуманные планы.

Добавим, что в ночь с 5 на 6 октября войска РФ в очередной раз атаковали Украину десятками ударных дронов и ракет различного типа. Силы обороны Украины сбили две ракеты и 56 дронов типа "шахед". Атакам подверглись всего 14 областей, в том числе Николаевская, Одесская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская.