Три "Искандера", 90 "шахедов", сбили 56: ВС РФ ночью атаковали 14 областей Украины

По данным Воздушных сил, во время ночной атаки применялось более 90 различных средств для воздушных атак, среди прочего управляемая авиационная ракета Х-59/69.

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В ночь с 5 на 6 октября войска РФ в очередной раз атаковали Украину десятками ударных дронов и ракет разного типа. Силы обороны Украины сбили две ракеты и 56 дронов типа "шахед". Об этом сообщает командование Воздушных сил.

В ходе ночной атаки использовалось больше 90 различных средств для воздушных атак, а именно:

2 ракеты "Искандер-М";

1 "Искандер-К";

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

87 "шахедов".

Последствия ночного обстрела Украины 6 октября

В общей сложности Воздушными силами были сбиты две ракеты и 56 БПЛА. Атакам подверглись в общей сложности 14 областей, среди прочего Николаевская, Одесская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская.

По данным МВД, во время атаки травмы получил житель Одесской области — в тяжелом состоянии он оказался в больнице. Также пострадала инфраструктура: складские помещения и грузовой транспорт. Спасатели потушили возникшие пожары.

Губернатор Олег Кипер отметил, что россияне атаковали ракетой сухогруз. По его словам, были повреждения гражданского судна, но обошлось без пострадавших.

Напомним, что по данным журналистов The New York Times, ВС РФ пока что доказывают свои возможности возмещать потери, набирать солдат и наращивать производство оружия. Остается неясным, какой территорией Украине придется пожертвовать, прежде чем армия РФ выдохнется — если это вообще произойдет.

Также сообщалось, что, по данным The Times, в 2025 году Украина сможет начать новое контрнаступление. У ВСУ может появиться новая техника и новые сформированные бригады.