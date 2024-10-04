Дешевые и угрожающие: как долго еще украинцам терпеть регулярные атаки "Шахедов", — эксперт

Генерал Игорь Романенко назвал две причины, которые заставляют Россию масштабировать производство ударных дронов. Кроме того, враг пытается их совершенствовать.

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В последнее время Россия ежедневно запускает по Украине дроны-камикадзе типа Shahed, а в СМИ сообщают о расширении их производства в стране-агрессоре. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель руководителя Генштаба Игорь Романенко 4 октября в комментарии "ТСН" ответил, как долго еще будут продолжаться дроновые атаки.

Он заверил, что атаки "Шахедами" не прекратятся, ведь для РФ это — значительно дешевле, чем обстреливать Украину ракетами.

"Враг будет продолжать масштабировать их производство и запуск, прежде всего для того, чтобы морально и психологически давить на наше население, а во-вторых — попытаться истощить нашу систему ПВО благодаря постоянным атакам", — объяснил эксперт.

Он призвал также не забывать, что Россия пытается совершенствовать свои ударные беспилотники.

"Поэтому эта борьба будет продолжаться до конца ведения боевых действий в этой войне", — добавил Романенко.

Напомним, ночью на 4 октября ВС РФ атаковали с помощью БПЛА столицу. В Киеве гремели взрывы, в Дарницком районе в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар.

Ночью на 3 октября российские оккупанты запустили по Украине более сотни дронов-камикадзе. ПВО работала в 15 регионах, в Деснянском районе столицы фиксировали падение обломков.