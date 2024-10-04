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Дешеві й загрозливі: як довго ще українцям терпіти регулярні атаки "Шахедів", — експерт

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Фото: Facebook | Росія масштабує виробництво та запуск "Шахедів" (ілюстративне фото)

Генерал Ігор Романенко назвав дві причини, які змушують Росію масштабувати виробництво ударних дронів. Окрім того, ворог намагається їх удосконалювати.

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Останнім часом Росія щодня запускає по Україні дрони-камікадзе типу Shahed, а у ЗМІ повідомляють про розширення їх виробництва у країні-агресорці. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник керівника Генштабу Ігор Романенко 4 жовтня у коментарі "ТСН" відповів, як довго ще триватимуть дронові атаки.

Він запевнив, що атаки "Шахедами" не припиняться, адже для РФ це — значно дешевше, ніж обстрілювати Україну ракетами.

"Ворог буде продовжувати масштабувати їх виробництво та запуск, передусім для того, щоб морально та психологічно тиснути на наше населення, а по-друге — спробувати виснажити нашу систему ППО завдяки постійним атакам", — пояснив експерт.

Він закликав також не забувати, що Росія намагається вдосконалювати свої ударні безпілотники.

"Тому ця боротьба буде продовжуватися до кінця ведення бойових дій у цій війні", — додав Романенко.

Нагадаємо, вночі на 4 жовтня ЗС РФ атакували за допомогою БПЛА столицю. У Києві гриміли вибухи, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона спалахнула пожежа.

Вночі на 3 жовтня російські окупанти запустили по Україні понад сотню дронів-камікадзе. ППО працювала у 15 регіонах, у Деснянському районі столиці фіксували падіння уламків.