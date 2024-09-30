"Загроза значно більша": РФ нарощує виробництво БПЛА "Шахед" на "Алабузі", — аналітик

Як розповів Олег Катков, Україна вже атакувала "Алабугу" своїми дронами, однак це не змусило росіян закрити підприємство або зупинити виробництво БПЛА. Щоб це сталося, по "Алабузі" потрібно бити методично потужнішими безпілотниками.

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Росіяни наростили виробництво БПЛА "Шахед" в "Алабузі", Татарстан. Тепер окупанти можуть запускати до 50 безпілотників щодоби. Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, завод із виробництва "Шахедів" в "Алабузі" на рік раніше запланованого зібрав 6 000 ударних дронів.

"Це означає, що загроза значно більша, ніж один у 6 тисяч разів. Як можна сказати, наскільки загрозливо стало? Ворог може запускати, виходячи з цього, по 50 таких дронів щодоби", — зазначив Катков.

Аналітик вважає, що ЗС РФ продовжать нарощувати виробництво "Шахедів", оскільки інвестиції в "Алабугу" не зупиняються.

Катков нагадав, що Україна вже атакувала "Алабугу" своїми дронами, однак це не змусило росіян закрити підприємство або зупинити виробництво БПЛА. Щоб це сталося, по "Алабузі" потрібно бити методично потужнішими безпілотниками. Необхідно повністю знищити саме виробниче приміщення.

"Від того, що навіть там умовну стінку проломити, ну, їм буде холодно, але вони ж від цього працювати не перестануть", — уточнив Катков.

Аналітик додав, що зараз потрібно знищити низку виробництв, адже в одному місці виготовляють бойові частини, в інших — решту компонентів. Двигуни постачають із Китаю, але й їх десь зберігають.

"Тобто це ж не про те, що це легко, і пальцями там, чарівною паличкою змахнув і все вирішив. Це комплексне завдання і тому це складно", — сказав аналітик.

Раніше повідомлялося, що українські системи РЕБ тепер "збивають" "Шахеди". За словами експерта, дрони можна дезорієнтувати, придушивши сигнал супутникової навігації, але є ймовірність, що БПЛА знову знайде ціль.