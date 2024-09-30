"Угроза значительно больше": РФ наращивает производство БПЛА "Шахед" на "Алабуге", — аналитик

Как рассказал Олег Катков, Украина уже атаковала "Алабугу" своими дронами, однако это не заставило россиян закрыть предприятие или остановить производство БПЛА. Чтобы это произошло, по "Алабуге" нужно бить методически более мощными беспилотниками

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Россияне нарастили производство БПЛА "Шахед" в "Алабуге", Татарстан. Теперь оккупанты могут запускать до 50 беспилотников каждые сутки. Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, завод по производству "Шахедов" в "Алабуге" на год раньше запланированного собрал 6000 ударных дронов.

"Это значит, что угроза значительно больше, чем один в 6 тысяч раз. Как можно сказать, насколько угрожающе стало? Враг может запускать, исходя из этого, по 50 таких дронов ежесуточно", — отметил Катков.

Аналитик считает, что ВС РФ продолжат наращивать производство "Шахедов", так как инвестиции в "Алабугу" не останавливаются.

Катков напомнил, что Украина уже атаковала "Алабугу" своими дронами, однако это не заставило россиян закрыть предприятие или остановить производство БПЛА. Чтобы это произошло, по "Алабуге" нужно бить методически более мощными беспилотниками. Необходимо полностью уничтожить самое производственное помещение

"От того, что даже там условную стенку проломить, ну, им будет холодно, но они же от этого работать не перестанут", — уточнил Катков.

Аналитик добавил, что сейчас нужно уничтожить целую группу производств, ведь в одном месте изготавливают боевые части, в других – остальные компоненты. Двигатели поставляют из Китая, но и их где-то сохраняют.

"То есть это ведь не о том, что это легко, и пальцами там, волшебной палочкой взмахнул и все решил. Это комплексная задача и потому это сложно", — сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что украинские системы РЭБ теперь "сбивают" "Шахеды". По словам эксперта,дроны можно дезориентировать, подавив сигнал спутниковой навигации, но есть вероятность, что дрон снова найдет цель.