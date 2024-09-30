"Искандер" и более 70 "Шахедов": детали ночного обстрела Украины

Командование уточняет, что радиотехнические войска ночью выявили и сопроводили 76 вражеских воздушных целей. Один из "Шахедов" улетел на территорию Беларуси.

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Российские оккупанты в ночь на 30 сентября атаковали мирные города Украины при помощи дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed-136 и ракет разных типов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, всего над украинским воздушным пространством было зафиксировано 76 средств воздушного нападения ВС РФ. Среди них:

1 баллистическая ракета "Искандер-М", запущенная из временно оккупированного Крымского полуострова;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69, запущенная из захваченной части Запорожской области;

1 противорадиолокационная ракета Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

73 ударных дрона типа "Шахед", которые ВС РФ запустили из Курска, Ейска и Орла.

Большую часть российских воздушных объектов удалось перехватить.

"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя перехвачено одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Один дрон улетел в направлении Беларуси, а еще 3 локально потерялись в северных регионах Украины благодаря работе РЭБ. На момент публикации Воздушных сил продолжалась боевая работа, ведь 1 дрон оставался в воздушном пространстве страны.

Обстрел 30 сентября: сводка по регионам

Киев и область. Ближе к часу ночи в столице началась воздушная тревога, которая связана с угрозой БПЛА для города. Граждан призвали пройти в укрытие. Уже через некоторое время жители могли слышать работу ПВО.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что во время очередной воздушной атаки дроны заходили волнами с разных направлений и воздушная тревога в целом длилась более 5 часов.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы). Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", — писал Сергей Попко.

Мэр столицы Виталий Кличко ночью лишь сообщал о работе ПВО на Оболони, а уже утром поделился, что в этом районе, рядом с одним из жилых домов, были обнаружены обломки БПЛА. На место отправили необходимые службы.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко писал, что воздушная тревога длилась 7 часов и в результате силы ПВО интенсивно отработали, уничтожив вражеские цели.

"Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах области. В пяти районах области в результате падения обломков сбитых целей возникли возгорания травяного настила и стерни", — написал Руслан Кравченко.

В одном из районов после падения обломков случился пожар в частном доме, а в другом — повреждено кладбище. На месте продолжают работать оперативные группы и ликвидируют последствия атаки.

Начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович писал, что в результате ночной атаки на регион обошлось без последствий, однако точное количество перехваченных дронов не назвал.

В Сумском городском совете сообщили, что ночью удалось перехватить восемь вражеских "шахедов". Привело ли это к каким-то разрушениям или пострадавшим — информации нет.

В Харьковской области, как писал начальник областной военной администрации Олег Синегубов, в результате удара ударного дрона загорелась лесная подстилка на площади 3 га.

В Днепропетровской области удалось уничтожить одну ракету и один беспилотник, писал глава ОВА Сергей Лысак. Ночью в Воздушных силах предупреждали жителей региона об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения из юга. Это касалось Кривого Рога, который оккупанты пытались атаковать несколько раз за ночь. СМИ писали о взрывах в городе.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что силы и средства ВПО уничтожили 3 беспилотника над регионом. Информации о последствиях не было.

Власти остальных регионов никак не прокомментировали ночной террор ВС РФ на момент публикации материала.

Напомним, в ночь на 29 сентября РФ обстреляла четыре области Украины. Во время ночной атаки российские военные применили 22 ударных дрона типа "Шахед". В Воздушных силах сообщили об уничтожении 15 БПЛА и локационной потере еще пяти.

27 сентября сообщалось, что Беларусь может иметь отношение к производству иранских дронов, атакующих Украину. Волонтерам-аналитикам удалось получить данные белорусской торгово-промышленной палаты и связанных с ней юридических лиц на 700 Гб.