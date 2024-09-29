Угроза для трех крупных городов: КАБы могут получить дальность более 150 км, — эксперт

Аналитик Александр Коваленко объяснил, что ПВО против авиабомб неэффективна, ведь навестись на них невозможно. Он предупредил, что враг может использовать до 3000 таких в месяц.

Related video

Россия начала терроризировать КАБами Запорожье. В будущем зона поражения ими может расшириться до еще трех крупных городов Украины. Об этом в эфире телеканала "Киев" 29 сентября рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Речь идет об авиационных бомбах свободного падения, к которым относятся ФАБ-250 и ФАБ-500. 250 килограммов и полтонны, 500 килограммов, соответственно", — уточнил он.

По словам эксперта, эти бомбы — самые распространенные среди номенклатуры авиационных бомб свободного падения советского образца. Таких России досталось в наследство "десятки тысяч".

"Фактически они могут себе позволить в месяц использовать до трех тысяч бомб, и это не будет для них как-то критично менять номенклатуру", — предупредил Коваленко.

Он объяснил, что навестись на такие бомбы невозможно, ведь они не имеют инверсионного следа. Единственный метод борьбы с ними — уничтожение носителей. Их у России менее сотни.

Аналитик рассказал, что с 2022 года ВС РФ адаптировали и модернизировали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Они придают обычной бомбе ФАБ-250 или ФАБ-500 возможности управляемой авиабомбы (КАБа). Это и делает их настолько опасными.

Впервые такие модернизированные бомбы враг применил по Бахмуту, где оккупанты проводили эксперименты. Тогда их запускали с высоты 16 километров, а дальность достигала 30 километров. Теперь речь идет о дальности в 80 километров. Коваленко отметил, что Запорожье стало эпицентром атак КАБами, потому что ВС РФ могут туда "дотянуться".

"Есть также очень важный нюанс, который надо принимать во внимание. Я вспомнил, что впервые было в 2022 году использовано первый российский КАБ по Бахмуту. Тогда это была высота 16 километров, дальность — 30 километров. Сейчас мы уже говорим о расстоянии полета этих КАБов более 80 километров", — отметил эксперт.

Он не исключает, что до конца 2024 года Россия может улучшить характеристики УМПК до 100 километров.

"Но если россияне каким-то образом смогут установить на авиационную бомбу еще реактивный ускоритель (...), то сразу бомба получает дальность полета более 150 километров. Поэтому это уже угроза для Полтавы, Днепра и даже Одессы", — добавил Коваленко.

Напомним, 29 сентября ВС РФ запустили по Запорожью 13 КАБов. Количество пострадавших возросло до 16 человек, среди них — 17-летний парень и 8-летняя девочка. Одну женщину спасатели достали из-под завалов, она находится в тяжелом состоянии.

Британская разведка проинформировала, что в сентябре 2024 года Россия понесла рекордные потери в снарядах.