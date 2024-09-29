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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Угроза для трех крупных городов: КАБы могут получить дальность более 150 км, — эксперт

КАБ-500, ФАБ-500, КАБ, запуск КАБ
Фото: Министерство обороны РФ | За два года россияне увеличили дальность КАБов почти втрое

Аналитик Александр Коваленко объяснил, что ПВО против авиабомб неэффективна, ведь навестись на них невозможно. Он предупредил, что враг может использовать до 3000 таких в месяц.

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Россия начала терроризировать КАБами Запорожье. В будущем зона поражения ими может расшириться до еще трех крупных городов Украины. Об этом в эфире телеканала "Киев" 29 сентября рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Речь идет об авиационных бомбах свободного падения, к которым относятся ФАБ-250 и ФАБ-500. 250 килограммов и полтонны, 500 килограммов, соответственно", — уточнил он.

По словам эксперта, эти бомбы — самые распространенные среди номенклатуры авиационных бомб свободного падения советского образца. Таких России досталось в наследство "десятки тысяч".

"Фактически они могут себе позволить в месяц использовать до трех тысяч бомб, и это не будет для них как-то критично менять номенклатуру", — предупредил Коваленко.

Он объяснил, что навестись на такие бомбы невозможно, ведь они не имеют инверсионного следа. Единственный метод борьбы с ними — уничтожение носителей. Их у России менее сотни.

Аналитик рассказал, что с 2022 года ВС РФ адаптировали и модернизировали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Они придают обычной бомбе ФАБ-250 или ФАБ-500 возможности управляемой авиабомбы (КАБа). Это и делает их настолько опасными.

Впервые такие модернизированные бомбы враг применил по Бахмуту, где оккупанты проводили эксперименты. Тогда их запускали с высоты 16 километров, а дальность достигала 30 километров. Теперь речь идет о дальности в 80 километров. Коваленко отметил, что Запорожье стало эпицентром атак КАБами, потому что ВС РФ могут туда "дотянуться".

"Есть также очень важный нюанс, который надо принимать во внимание. Я вспомнил, что впервые было в 2022 году использовано первый российский КАБ по Бахмуту. Тогда это была высота 16 километров, дальность — 30 километров. Сейчас мы уже говорим о расстоянии полета этих КАБов более 80 километров", — отметил эксперт.

Он не исключает, что до конца 2024 года Россия может улучшить характеристики УМПК до 100 километров.

"Но если россияне каким-то образом смогут установить на авиационную бомбу еще реактивный ускоритель (...), то сразу бомба получает дальность полета более 150 километров. Поэтому это уже угроза для Полтавы, Днепра и даже Одессы", — добавил Коваленко.

Напомним, 29 сентября ВС РФ запустили по Запорожью 13 КАБов. Количество пострадавших возросло до 16 человек, среди них — 17-летний парень и 8-летняя девочка. Одну женщину спасатели достали из-под завалов, она находится в тяжелом состоянии.

Британская разведка проинформировала, что в сентябре 2024 года Россия понесла рекордные потери в снарядах.