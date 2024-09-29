Наибольшие потери боеприпасов: разведка Британии узнала, к чему привели удары Украины по РФ

Взрывы на складах в Тихорецке и Торопце после атак дронов-камикадзе уничтожили более 30 тысяч тонн боеприпасов. Многоуровневая система ПВО не способна защитить важные объекты на территории России, уверены в Минобороны Британии.

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Российская армия в сентябре 2024 года понесла самые большие потери снарядов за время полномасштабной войны с Украиной. Во время взрывов на складах в Тихорецке и Торопце в ночь с 20 на 21 сентября было уничтожено более 30 тысяч тонн боеприпасов, сообщила военная разведка Британии в соцсети X (ранее — Twitter).

Украинские военные атаковали российские склады с боеприпасами в Тихорецке в Краснодарском крае РФ и Торопце Тверской области. Вероятно, по итогам взрывов были уничтожены боеприпасы в открытом и бункерном хранилищах.

Успешные атаки неминуемо приведут к краткосрочным перебоям в поставках артиллерийских снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию действующим в Украине боевым частям, добавили разведчики.

Боеприпасы, в том числе завезенные из Северной Кореи, являются для российских военных критически важным ресурсом в войне на истощение с массированными обстрелами.

В Минобороны Британии обратили внимание, что мощные удары Украины совершались один за другим. Это доказывает, что развертывание многоуровневой системы противовоздушной обороны, включая истребители, не поможет защитить всю Россию. Украинские БПЛА успешно долетают до объектов на территории РФ.

"Это приведет к рассредоточению логистической цепи ВС РФ из-за страха перед следующими ударами. Рассредоточение увеличит нагрузку без того перегруженную систему", — подытожили в ведомстве.

Фокус ранее писал, что украинские военные начали ощущать снарядный голод в зоне боев. Однако благодаря уничтожению нескольких военніх складов в России схожая ситуация появляется и у врага.

Напомним, недавно США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для систем РСЗО HIMARS и ракеты с оптическим отслеживанием TOW.