Найбільші втрати боєприпасів: розвідка Британії дізналася, до чого призвели удари України по РФ

Вибухи на складах у Тихорецьку і Торопці після атак дронів-камікадзе знищили понад 30 тисяч тонн боєприпасів. Багаторівнева система ППО не здатна захистити важливі об'єкти на території Росії, впевнені в Міноборони Британії.

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Російська армія у вересні 2024 року зазнала найбільших втрат снарядів за час повномасштабної війни з Україною. Під час вибухів на складах у Тихорецьку і Торопці в ніч із 20 на 21 вересня було знищено понад 30 тисяч тонн боєприпасів, повідомила військова розвідка Британії в соцмережі X (раніше — Twitter).

Українські військові атакували російські склади з боєприпасами в Тихорецьку в Краснодарському краї РФ і Торопці Тверської області. Ймовірно, за підсумками вибухів було знищено боєприпаси у відкритому і бункерному сховищах.

Успішні атаки неминуче призведуть до короткострокових перебоїв у постачанні артилерійських снарядів і боєприпасів до стрілецької зброї діючим в Україні бойовим частинам, додали розвідники.

Боєприпаси, зокрема завезені з Північної Кореї, є для російських військових критично важливим ресурсом у війні на виснаження з масованими обстрілами.

У Міноборони Британії звернули увагу, що потужні удари України відбувалися один за одним. Це доводить, що розгортання багаторівневої системи протиповітряної оборони, включно з винищувачами, не допоможе захистити всю Росію. Українські БПЛА успішно долітають до об'єктів на території РФ.

"Це призведе до розосередження логістичного ланцюга ЗС РФ через страх перед наступними ударами. Розосередження збільшить навантаження на без того перевантажену систему", — підсумували у відомстві.

Фокус раніше писав, що українські військові почали відчувати снарядний голод у зоні боїв. Однак завдяки знищенню кількох військових складів у Росії схожа ситуація з'являється і у ворога.

Нагадаємо, нещодавно США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси для систем РСЗВ HIMARS і ракети з оптичним відстеженням TOW.