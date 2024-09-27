Снарядний голод повертається: командир НГУ розповів про проблеми на полі бою

За словами Андрія Отченаша, у противника поки що немає труднощів із боєприпасами, проте незабаром це може змінитися. Сили оборони знищили кілька складів противника, що позначиться на зниженні бойових можливостей росіян.

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Українські захисники на фронті знову починають відчувати снарядний голод і артилерійських боєприпасів відчутно не вистачає. Деталями поділився командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "Українського радіо".

За його словами, цілком очевидно, що того озброєння, яке є в наявності в українських захисників, дуже не вистачає. Водночас у російських окупантів такої проблеми зараз немає.

"Зараз снарядний голод, на жаль, повертається... Але за рахунок того, що ми знищили кілька складів противника, то ця ситуація все ж таки в них з'являється. І кількість артилерійських застосувань значно менша, ніж було раніше. Але відверто кажучи, це вже й не так страшно, тому що значно страшнішою зброєю є FPV-коптери", — заявив Андрій Отченаш.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" зазначив, що для артилерії нормально, коли снаряд падає за 30-50 метрів від цілі, а от для FPV-дрона нормою є, коли він падає лише за метр від цілі, і це також є хорошим результатом.

"Тому прицільність зброї змінюється і, на жаль, FPV-коптери зараз значно небезпечніші", — продовжив Андрій Отченаш.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що вибухи на складах боєприпасів противника позначаться на діях РФ у морях. Окупанти намагаються підтримувати інтенсивність обстрілів, заявляв Дмитро Плетенчук, однак дії української сторони руйнують плани росіян. Снарядний голод в окупантів може настати не одразу, проте наслідки точно будуть.

24 вересня повідомлялося, що Україна поскаржилася на неякісні боєприпаси від Заходу, що може шкодити бійцям на фронті. Деякі боєприпаси вибухають одразу після запуску і через це бійці отримують поранення, йдеться в листі Києва до союзників. Це пов'язано з давністю снарядів та умовами їхнього зберігання.